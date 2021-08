Si Gobierno quiere fondos, debe comprarlos, afirma Banxico

03 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 16:02 hrs.

Los derechos especiales de giro (DEGs) no son una moneda, son un activo de reserva internacional.



En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda. — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) August 11, 2021

México puede usar una transferencia multimillonaria del Fondo Monetario Internacional (FMI) para prepagar deuda, como está considerando el Presidente López Obrador, pero el Gobierno necesitaría comprar los fondos del banco central, dijo el Gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León.La transferencia del FMI al banco central de las reservas aprobadas recientemente, por un valor aproximado de 12 mil millones de dólares, no es una "donación", dijo Díaz de León en una entrevista el jueves por la noche.Los comentarios se producen después de que el Mandatario López Obrador dijera a principios de esta semana que estaba considerando utilizar la parte de las ganancias inesperadas de México para pagar por adelantado las deudas del País."Son un activo que computa como reserva internacional", dijo por teléfono Díaz de León. "Toda la moneda extranjera que el Gobierno federal puede obtener del banco central se compra", dijo.Agregó que cualquier transacción eventual debe realizarse a precios de mercado.Los comentarios de López Obrador llevaron a especular sobre si está considerando simplemente tomar los fondos o si está buscando comprarlos a Banxico.Los países miembros del FMI aprobaron la mayor inyección de recursos en la historia de la organización, con 650 mil millones de dólares en activos de reserva, conocidos como derechos especiales de giro, destinados a ayudar a los países a lidiar con la creciente deuda y las consecuencias de la pandemia de Covid-19.Si bien la mayoría de los economistas están de acuerdo en que México tendría que vender bonos o usar pesos de su Tesoro para comprar las reservas del FMI, Marco Oviedo, ex economista jefe para América Latina de Barclays Plc, dijo que el Fondo podría acordar transferir los fondos directamente a la Secretaría de Hacienda.Explicó que la comisión de cambio de divisas, compuesta por altos funcionarios de la Secretaría y de Banxico, también podría otorgarle al Gobierno permiso para usar las reservas para pagar la deuda.Oviedo dijo que cuando fue funcionario de deuda pública en la Secretaría de Hacienda de 2008 a 2011, México estaba considerando esa perspectiva en ese momento para ayudar a pagar la deuda interna durante la crisis económica mundial, pero decidió no hacerlo después de que mejorara la liquidez del mercado.Díaz de León se negó a comentar si México se ha puesto en contacto con Banxico para comprar las reservas del FMI, diciendo que el banco central no puede discutir nada de lo que haga en nombre del Gobierno federal.Tampoco quiso comentar sobre si la comisión cambiaria puede otorgar reservas a México para pagar la deuda. El FMI declinó hacer comentarios, al igual que Secretario de Hacienda.Durante la entrevista, Díaz de León dijo que los derechos especiales de giro, o DEG, se computan como un activo y un pasivo o crédito en los balances del banco central."Esto no es una contribución", dijo. "La única intención del FMI de hacer esto es aumentar la disponibilidad de reservas internacionales para sus miembros".El subgobernador del banco central, Gerardo Esquivel, tuiteó el miércoles que las reservas no se pueden usar para pagar la deuda.