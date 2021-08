'Si hay contagios, no vengo'

Iris Velázquez

Quería volver... su escuela no tenía agua

'Son más interesantes las clases presenciales'

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Hugo Ángeles de 16 años acudió al Conalep ubicado en la Habitacional Prado Vallejo, Tlalnepantla, Estado de México, con la intención de retomar poco a poco sus lecciones, aunque, confiesa, asistió con algo de miedo."Sé que hay riesgos por el coronavirus todavía, porque a nosotros todavía no nos pueden vacunar y vivimos con nuestra familia. El riesgo no lo asumo. Vengo hoy, porque no está tan feo, según veo en las noticias, todo va bajando", aclaró."Pero si veo que hay contagios otra vez, mejor no vengo, me quedo en casa y no, si hay contagios no, yo no vengo, mejor que sigan las clases en línea", indica el estudiante de segundo semestre de la carrera de Electromecánica Industrial.Al ser su carrera técnica, señala, sólo acudió cuando se anunciaba que habría talleres, pues, dice, en su casa contaba con todo lo necesario para tomar lecciones de forma virtual."Vengo al taller, no a clases. Las clases son en línea. En línea es complicado porque los maestros luego no te responden y pues luego es difícil hasta saber la calificación. Yo preferiría venir a la escuela como antes", dice."Aquí adentro de la escuela nos dicen que no nos quitemos el cubrebocas para nada, te echan gel, te sanitizan y ya entras. Hasta ahorita me he sentido seguro, yo vengo con todas las precauciones. Las clases en línea no son iguales, pero si hay riesgo yo me quedo en casa, como dice la frase", añade.Santiago Iván Hernández de 11 años escuchó que se abrirían las escuelas y se emocionó, pero la suya en particular no pudo recibir a alumnos por falta de agua.Él estudia el último grado en la Primaria Calendario Azteca, en Ecatepec, Estado de México. Probablemente saldrá hacia la secundaria sin volver a ver a sus amigos en el salón de clases, debido a las carencias de su plantel ubicado en la Colonia Quinto Sol."Nos preguntaron los maestros si queríamos volver a las clases presenciales y casi todos dijimos que sí porque extrañamos volver a la escuela, y se me hace más sencillo, pero los papás dijeron que no, los entrevistaron personalmente y votaron porque no, porque no había agua", lamenta."Cuando no estaba el Covid, nos fallaba el agua. No teníamos para lavarnos las manos cuando pasábamos al baño y siempre cuando llovía se inundaba. Luego cerraban la escuela y ya no teníamos clases porque trapeaban. Yo que sepa no se ha hecho nada, los salones se inundan seguido y deben de limpiar los padres."Cuando se inundaba, nos pidieron que lleváramos llantas para sentarnos, partidas a la mitad para que nos pudiéramos sentar en los pastitos", agrega.Su papá, Iván Hernández, indica que ante la falta de servicio, los tutores tienen que juntar mil 500 pesos de forma semanal para contratar una pipa."Eso de juntar el dinero no lo pidieron, sino más bien los padres de familia lo platicamos para ver qué posibilidad había, pero lógicamente no están de acuerdo, y otros no tienen y definitivamente 10 o 20 pesos nos afectan. Entran al baño y bien sucio, no tienen ni para las manos."Pedimos de 10, 20 pesos y cuando se termina el agua, pues ponemos cada semana, algunos sí dan, algunos no dan. A veces se junta para la pipa y tienen un tiempo, otras veces no hay porque no han dado dinero los papás. Hay veces que hasta los niños se llevan mejor garrafones para tener agua, nada más para que se laven las manos. Estamos hablando que desde tres años, el problema de agua ya es un problema y no hacen nada. Hay que estar cazando el agua a ver si cae", lamenta.El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel 1 de Tlalnepantla, Estado de México, fue uno de los que abrió sus puertas a alumnos.Para Joshua Castro, de 17 años, fue una buena decisión. Sentía que en la casa no aprendía igual."Es que hay un beneficio en clases presenciales, porque aprendemos más que en línea y hay más interés. Son más interesantes las clases presenciales", opina.El alumno de segundo semestre de la carrera de Electromecánica Industrial comenta que fue opcional para los estudiantes asistir a las aulas, y que incluso se manejó por docentes como prácticas para subir de calificación."Nada más venimos a hacer unas prácticas como para subir de calificación, pero nada más es como para venir una o dos veces a la semana, no diario. Yo sí vine porque no es lo mismo ver las lecciones en computadora", relata."Nos hacen falta las clases presenciales para aprender más. Por lo mismo del sistema que están llevando todos los planteles por el Covid no llevan a cabo las clases presenciales. Si hay un sistema de sanitización y que te desinfecten y medidas de seguridad, sí estaría mejor ya regresar completamente a las clases presenciales", considera.En la entrada se observó que personal de este plantel educativo los rocía de sanitizante, les toma la temperatura, gel antibacterial y no se permitía el ingreso sin el uso correcto de cubrebocas y careta. Según lo informado, en este plantel no hubo contagios las tres semanas que estuvo abierto.