Si no resolvemos violencia, no seremos reconocidos.- AMLO

Presidente López Obrador señaló que si no resuelve problema de inseguridad y violencia en el País, no será reconocido como buen gobernante. Foto: Xinhua

Antonio Baranda

Hora de publicación: 20:41 hrs.

Villa Ahumada, Chih.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si no se resuelve el problema de la inseguridad y la violencia en el País, no será reconocido ni recordado como buen gobernante.Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en este Municipio, el Mandatario aseveró que por esa razón acepta el desafío de garantizar la paz y la tranquilidad en Chihuahua y en todo México."Estoy consciente de que podemos avanzar mucho en el terreno económico, en lo político, el que cada vez haya más democracia, que en el terreno social haya estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad, protección, desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba", dijo."Y vamos hacia allá, pero si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia no vamos a ser reconocidos, recordados, como buenos gobernantes. Por eso es este desafío que acepto, el de garantizar la paz y la tranquilidad en Chihuahua y en nuestro País".Acompañado del Gobernador Javier Corral y del Gabinete de Seguridad, López Obrador subrayó que la paz es básica.'GN irá a Fuerzas Armadas'Aunque se requiere una reforma constitucional, cuya iniciativa anunció hace semanas, el Presidente dio por hecho que la Guardia Nacional será parte de las Fuerzas Armadas."Vamos a seguir consolidando la Guardia Nacional, van a mejorar los salarios, las prestaciones y desde luego se van a tener instalaciones como esta; en todo el País ya hay 182 cuarteles en poco tiempo y vamos a tener cerca de 500 cuarteles, instalaciones para la Guardia Nacional a finales del gobierno", destacó.