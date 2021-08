Siento que hoy me libro.- Hernández

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 21:52 hrs.

Que Jorge F. Hernández se haya referido misóginamente a la Embajadora de México en España, María Carmen Oñate Muñoz, no sólo es falso, sino que es injusto pretexto del cual ni la propia diplomática estaba enterada, asegura el escritor.De hecho, él estaba con la Embajadora cuando el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Cancillería, Enrique Márquez, difundió tal señalamiento este fin de semana en un errático intento por desmentir que el autor haya sido cesado como Ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España por criticar los dichos de Marx Arriaga."Ambos no podíamos creer el abuso y la injusticia de arrastrar a su persona y figura como parapeto o pretexto para intentar justificar una decisión que -dicho por él mismo (Márquez)- se refiere a una conversación privada, de sobremesa con tres de mis mejores amigos y nuestras esposas", expuso Hernández este lunes en un texto publicado en el diario El País."Tengo pruebas escritas donde consta que yo no dije ni insinué lo que ahora quieren poner en mi boca y sí, por el peligroso contrario, constancia legal de que en esa mesa estuvo un advenedizo incómodo que, a la postre, dio muestras de una latente psicopatía y nefanda obsesión contra mi persona".Sin revelar nunca el nombre del individuo en cuestión, Hernández aseguró que durante varios días padeció acoso, intimidación y amenazas por parte del mismo, con el invento de haber sido grabado; "lo cual es delito federal y no creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quiera justificar mi despido con ese fundamento ilegal", escribió.De acuerdo con el autor de Réquiem para un Ángel y La Emperatriz de Lavapiés, quien hasta el momento no ha recibido ningún documento oficial sobre la terminación de su contrato, intentó informar a sus superiores tanto de estas amenazas como de los mensajes ofensivos en contra del Canciller Marcelo Ebrard que empezó a recibir."Eso es lo que está documentado y obra en mi defensa como muestra de que intenté denunciar y seguir el debido proceso contra el individuo acosador -también acusado por otros muchos motivos-, a la sazón funcionario menor de la SRE y miembro del Servicio Exterior Mexicano", detalló.Finalmente, Hernández, quien aprovechó para denunciar que el Instituto Cultural de México en España sobrevive de milagro y sin recibir aún el presupuesto de este año, se dijo librado."Sé lo que dije en una y otras muchas sobremesas. Parafraseando a Jorge Ibargüengoitia: '¿Misógino, yo?...'. Más bien consta contra otro la misoginia, el alcoholismo y el autoritarismo acomodaticio de los cuales siento que hoy me libro para poder leer por placer sin afectar a nadie, en silencio o voz alta y para poder escribir en absoluta libertad".