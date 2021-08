Sigue a ladrón, lo atropella en local y ahora debe $60 mil

Tania Casillas

Hora de publicación: 20:03 hrs.

Logró que un ladrón fuera detenido, pero ella también podría ser arrestada.Luego de que un hombre en motocicleta le arrebató su celular en un alto, una conductora inició una persecución hasta meterse dentro de un local comercial en el Centro de Guadalajara.El sospechoso, de aproximadamente 29 años, fue detenido, mientras que su víctima será acusada por daños de hasta 60 mil pesos en la finca a la que entró.Cerca de las 15:40 horas se reportó el accidente ocurrido en la Avenida Juárez esquina con Enrique González Martínez; ahí se reportó que un vehículo Avanza se encontraba dentro de un local donde además había un motociclista lesionado.De acuerdo con testigos, la conductora del carro, quien viajaba con sus hijas, dijo que ella estaba en un alto, cuando pasó un "motoladrón" y le robó su celular."Se vino persiguiendo al motociclista que traía el celular y llegó aquí a la esquina y terminó impactándose dentro del local comercial", explicó Jorge, el comerciante afectado.La conductora logró impactar al presunto ladrón, quien fue llevado a recibir atención médica, pero sus lesiones no se consideraron graves.Finalmente, elementos de la Policía Vial lo arrestaron y lo llevaron ante el Ministerio Público para que sea investigado por el robo.Mientras que la conductora del Avanza, con placas de Aguascalientes, también podría ser arrestada, aunque el Ministerio Público aún no decide."Al parecer son dos hechos separados, uno es el presunto robo que necesitan comprobarlo y el otro es que la señora llegó, se metió hasta el local y fue la que generó todos los daños", declaró Jorge.A la mujer se le pedirá que se haga responsable de los daños calculados en 60 mil pesos."Es la cortina nueva, la de metal completa y toda la estantería de aluminio con los cristales templados", abundó el comerciante.Hasta las 19:30 horas, el seguro del auto, los policías viales y los dueños del local esperaban a los peritos para que revisaran la escena del accidente y así establecer cómo se repararían los daños.No hubo más lesionados pues el local estaba por rentarse y no había personas dentro.