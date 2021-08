Simon Gallup anuncia su salida de The Cure

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 12:10 hrs.

El bajista de The Cure , Simon Gallup anunció a través de redes sociales su salida de la banda británica de rock tras casi 40 años de trayectoria."¡Con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure! Buena suerte a todos", escribió Gallup en Facebook.En los comentarios, sus fanáticos mostraron su cariño y le preguntaron si su ida estaba relacionada con problemas de salud, a lo cual respondió que no."Estoy bien ... simplemente me cansé de la traición", señaló.Hasta el momento, The Cure y el cantante Robert Smith no han comentado nada sobre la partida del bajista.En 1979, Simon Gallup se unió a la banda después de una temporada tocando en el proyecto paralelo Cult Hero de Robert Smith. Posteriormente, en 1982 dejó la banda y se reincorporó al grupo en 1984, luego del lanzamiento del álbum debut "Three Imaginary Boys" En una entrevista de NME en 2019, Smith habló sobre la importancia de Gallup para la banda y dijo ser la combinación más peligrosa dentro de The Cure."Para mí, el corazón de la banda en vivo siempre ha sido Simon, y siempre ha sido mi mejor amigo. Es extraño que a lo largo de los años y las décadas a menudo se le haya pasado por alto. No hace entrevistas, no está realmente ahí fuera y no juega el papel de un contratiempo para mí en público y, sin embargo, es absolutamente vital para lo que hacemos", manifestó."Hemos tenido algunos periodos difíciles a lo largo de los años, pero logramos mantener una amistad muy fuerte que surgió de esa experiencia compartida de cuando éramos adolescentes. Cuando tienes amigos así, especialmente durante tanto tiempo, se necesitaría algo realmente extraordinario para que esa amistad se rompa".Por otra parte, recientemente el cantante dijo que posiblemente el próximo álbum de The Cure sería el último. "No puedo pensar que alguna vez hagamos otra cosa", dijo a The Sunday Times