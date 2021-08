Sistemas anticorrupción

FALACIAS DEL PODER / Jesús Ibarra

en MURAL

3 min

En su último informe, el Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción presentó datos acerca del funcionamiento y los alcances reales de este tipo de mecanismos para el control de la corrupción. Entre sus conclusiones destacan tres problemas de diseño institucional: la coordinación de sus instancias, el modelo de compras públicas y las contradicciones en el esquema de sanciones penales y administrativas.



Si se observa con detalle el informe, es fácil advertir que el talón de Aquiles de estos sistemas está en su lógica de operación, la cual paradójicamente no es sistémica. Están diseñados para tratar hechos aislados cometidos por servidores públicos y, únicamente, aquellos que el legislador consideró prohibidos, con lo cual, tipificar conductas indebidas, supervisar acciones de personas y, en su caso, sancionarles no resulta eficaz ante un fenómeno sistémico.



Un modelo de control de la corrupción como el mexicano, en el mejor de los casos funciona para dos cosas: para bajar la percepción de corrupción al dar la impresión de que se atiende el problema y, para tranquilizar a los autores de redes o tramas que saben que las investigaciones y sanciones se quedan en aquellos que tienen recursos de defensa limitados, tanto económicos, políticos o jurídicos.



Lo que el sistema no pone en riesgo es la capacidad de armar redes de corrupción desde el poder político y económico, la identificación de sus autores o la recuperación de los activos mal habidos. Para garantizar este sistema de corrupción (no de anticorrupción), se excluye al financiamiento de campañas, la corrupción en los negocios particulares, la autonomía de jueces, fiscalías y contralorías, la implementación de servicios profesionales de carrera, se utilizan figuras como la prescripción, la presunción de inocencia, un estándar de prueba inalcanzable, entre otras que mantienen el statu quo.



Bajo esta perspectiva, y regresando a las observaciones del observatorio, la falta de coordinación de las instancias de los sistemas anticorrupción no se va a resolver hasta que la coordinación sea entre las áreas operativas (en donde presupuesto y atribuciones se articulen) y, no dependa, de la voluntad de los titulares que poco margen de acción tienen para decidir sin atribuciones y si sus recomendaciones no son vinculantes. Además, la debilidad del componente ciudadano en el sistema hace casi imposible cambios de calado, los cuales dependen de autoridades que sólo pueden hacer lo que la ley les faculta.



El modelo de compras seguirá siendo un problema en tanto no se transparenten los estudios de mercado, se prohíban las adjudicaciones directas no justificadas, no se cuente con un estricto padrón de proveedores (que incluya compliance empresarial), no exista una regulación adecuada de los conflictos de interés (incluida la práctica común de puertas giratorias), entre otros ajustes de fondo.



El principal reto está en la investigación y sanción de hechos de corrupción, sobre todo porque no podemos esperar algo distinto en tanto no se reinvente el modelo de procuración y de administración de justicia. La autonomía, la participación ciudadana, las capacidades de investigación, recursos tecnológicos o una perspectiva no formalista del derecho, son asignaturas pendientes que no se pueden analizar en esta breve opinión.



El fenómeno de la corrupción es un problema de acción colectiva. Tomarlo en serio supone desvincular la corrupción como incentivo y componente constitutivo del sistema político. Desde luego, no hay que desanimarse, se logró con el fraude electoral y la opacidad, aunque en mucho tiempo y con dos elementos ahora ausentes, la presión internacional y la ruptura interna de la élite que bloquea la democracia y la transparencia.





@jesusibarra0