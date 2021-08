'Somos hijos de la resistencia'

03 min 30 seg

Yanireth Israde

Hora de publicación: 22:02 hrs.

Tras la caída del imperio mexica, el 13 de agosto de 1521, esa gran cultura fue reducida a su mínima expresión y dejó de desarrollarse, pero el ejemplo de su resistencia inspiró a muchos pueblos originarios durante la Colonia, incluso en el México Independiente, destacó el historiador Enrique Semo durante la presentación de su libro 500 años de la batalla por México-Tenochtitlan."Con el tiempo, los pueblos originarios dejaron de existir como tales y se transformaron en los campesinos mexicanos, que eran fundamentalmente indígenas. Había una nueva conciencia del campesino que jugó como clase dominada un papel fundamental en el siglo 19, a principios del 20 con la Revolución de 1910 y hasta ahora. Así que los pueblos se metamorfosearon en una clase social, que es la clase combativa, fundamental para la historia de México", planteó.Durante la presentación del libro en el Museo de la Ciudad, Semo estuvo acompañado de los historiadores Héctor Díaz Polanco, Leonardo Lomelí, Luis Anaya Merchant y la bióloga Rosaura Ruiz, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX, quien fungió como moderadora.El autor se refirió también a la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que España pidiera perdón por los abusos cometidos durante la Conquista, y la consideró justificada."El rey se negó rotundamente a cumplir con esa petición. Su visión aún sigue nublada por el gran mito de que España fue portadora de una civilización para una América sumida en la barbarie."La petición fue completamente justificada porque el colonialismo en nuevas formas sigue vivo", expuso.Anaya Merchant destacó el enfoque de la obra de Semo, publicada por la UNAM, y que se puede leer gratuitamente en la página del historiador (www.esemo.mx)."Enrique nos propone un enfoque distinto en el que se deja a un lado, en una situación más bien marginal, la consabida predisposición indígena a sobre creer en agüeros desfavorables o en presagios terribles. No. Aquí, en su perspectiva, no hay ningún derrotismo anticipado."Lo que este libro destaca es que los tenochcas estuvieron dispuestos a inmolarse en una gran guerra antes de entregar su ciudad. Lo que destaca el enfoque de Enrique es el heroísmo de guerreros, familias, mujeres, sacerdotes y de un pueblo ciertamente imperial, ciertamente conquistador, que amaba su ciudad en el lago y que no escatimó sudor ni sangre para defenderla", señaló.Lomelí Vanegas también destacó la importancia de revalorar los acontecimientos históricos."El relato que nos entrega Enrique Semo es muy importante para recuperar el dramatismo y también aquellas escenas heroicas de lo que fue la batalla por México-Tenochtitlan: cómo una vez situados por tierra y por agua los mexicas dieron una defensa heroica de su ciudad".Respecto a la resistencia de estas poblaciones, Díaz Polanco puntualizó: "No hubo una derrota de los pueblos indígenas de una vez y para siempre, sino un proceso larguísimo, complejísimo e inconcluso de conquista merced a la resistencia que pusieron los demás pueblos de Mesoamérica a la presencia europea, ni fue obra de un pequeño grupo de españoles intrépidos, sino que contó con centenares de miles de otros pueblos en contradicción con los españoles".Y refutó la idea de los pueblos indígenas anclados en el pasado."Son resultado, igual que todos, de un largo proceso de construcción, sujetos colectivos completamente nuevos."Somos, entonces, no hijos de la chingada, según la formulación de un libro clásico, sino hijos de la resistencia", afirmó Díaz Polanco.