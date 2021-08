Son unos chingones.- Alfaro a los Mariachis

Marco Arellano

Hora de publicación: 14:40 hrs.

Los Mariachis de Guadalajara se tomaron la fotografía oficial de su primera temporada en la Liga Mexicana de Beisbol y como escenario tuvieron el Teatro Degollado, de la capital jalisciense.Vestidos con el uniforme de cuando juegan en casa (blanco con líneas negras), los jugadores, cuerpo técnico y socios de la novena tapatía estuvieron acompañados del Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, del empresario Carlos Bremer y sus patrocinadores."Ustedes no (lo) conocen, pero me tocó conocer lo difícil que fue el proceso para que se pudiera lograr este sueño, me tocó ver el esfuerzo que significó a todos los que lo impulsaron y sobre todo el trabajo que se tuvo que desarrollar para hacer los a acuerdos que permitieran que hoy Mariachis esté jugando en ese estadio (Panamericano) tan importante del País", les dijo Alfaro a los miembros de la institución."La Ciudad también tiene una enorme esperanza en que quienes nos representan den la batalla y nos den una alegría que mucha falta hace en estos tiempos."Hay mucha gente viendo esta serie, la Ciudad estará atenta, sé que el equipo está tomando fuerza, pero poco a poco van a ir ganándose el corazón de los tapatíos y de los jaliscienses y más como lo están haciendo. Son unos chingones, van muy bien, van a ganar, échenle muchas ganas y estamos para apoyarlos con todo para que lleguen a la Final y logremos el campeonato. Sé que lo van a hacer".Al finalizar el evento de la foto oficial, los jugadores y staff de los Mariachis se trasladaron al Estadio Panamericano para preparar el primer duelo de ante los Rieleros de Aguascalientes, de la Serie de Zona (Norte), que comenzará a las 19:15 horas.