Sorprende la actriz Vanessa Guzmán como fisicoculturista

La actriz y ex Miss Belleza México Vanessa Guzmán, sorprendió el fin de semana con su nueva faceta fitness al ganar tres preseas en el concurso VallartaBodyFit. Foto: Tomada de Instagram

02 min 00 seg

Lorena Jiménez

Hora de publicación: 15:22 hrs.

La actriz y ex Miss Belleza México Vanessa Guzmán, sorprendió el fin de semana con su nueva faceta fitness al ganar tres preseas en el concurso VallartaBodyFit.Durante el certamen de fisicoculturismo realizado el sábado en Puerto Vallarta, Jalisco, la atleta de 45 años de edad obtuvo el primer lugar en el Open Clase C, así como en la categoría Masters y llegó en tercer lugar en el rango de novata.Durante la competencia, Guzmán modeló en bikini mostrando su impactante musculatura; imágenes del evento fueron compartidas por la misma famosa a través de su cuenta de Instagram, donde también expresó que desde hace tiempo tenía la inquietud de ser parte de estas actividades."Gracias por su apoyo, sus muestras de cariño. Estoy feliz, feliz de esta experiencia. Me encanta lo que estoy viviendo y eso es lo más importante; llegó el día, llegó el momento", escribió en sus historias de Instagram.La actriz lleva dos años preparándose como fisicoculturista y aunque ha recibido críticas nada constructivas, está dispuesta a seguir su proyecto en esta faceta.En 1995, la artista nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue coronada como Nuestra Belleza México y en 1996 fue una de las diez finalistas de Miss Universo, edición en la que la venezolana Alicia Machado resultó ganadora.Y tras alcanzar fama en los concursos de belleza, se ganó un lugar en la televisión mexicana.(1999), fue una de sus primeras telenovelas, en donde compartió créditos con Erika Buenfil y Karyme Lozano.También ha realizado otros melodramas comoLa novela más reciente fue, en 2019, la cual protagonizó junto a Gabriel Soto y Mayrín Villanueva.