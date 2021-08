Sospechan colusión en Torre Providencia

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Pese a que las grietas y hundimientos empezaron justo con la construcción de la Torre Providencia, un perito asignado por el Sexto Juzgado de lo Civil determinó que los daños en la finca aledaña fueron por "humedad"."Técnicamente no hay elementos que nos indiquen que existe responsabilidad alguna a la ejecución de obra vecina alguna (edificio de departamentos de 7 niveles y presumiblemente 3 niveles de sótano), ya que la gran mayoría de los daños fueron provocado por la presencia de humedad en el interior de la vivienda y que los elementos constructivos estuvieron expuestos a esta humedad por un periodo prolongado de tiempo", se lee en el fallo del perito de apellidos Barba Cervantes.Christian Gudiño, abogado de Salvador Martín Alba, afectado por la construcción de la torre, señaló que hay la sospecha de que hay colusión entre el perito, los desarrolladores y el Juzgado."El perito designado por el juzgado dijo que la obra no es responsable, dijo que la mayoría de los daños fueron causados por humedad, así tal cual (...) es un perito que nombró el juzgado y al ser el perito oficial existen muchas probabilidades de que la empresa quede impune".Gudiño aseguró que una vez que se dé el fallo, impugnarán el resultado, además de que mandarán revisar el peritaje oficial a los colegios de Ingenieros que hay en Jalisco."Las casas no se hunden por humedad, no sé de qué clase de humedad está hablando para pensar que se pueda hundir, aquí hubo una construcción a un lado que excavó para crear un sótano y ahora resulta que no fueron responsable. Vamos a impugnar"."Con ayuda de nuestro perito y especialistas técnicos queremos presentar una denuncia contra el Consejo de la Judicatura porque no podemos permitir que este tipo de personas estén operando la justicia en el Estado".Desde hace más de dos años, Martín Alba denunció afectaciones en su vivienda provocadas por la construcción de la torre y pese a que ya demostró que los daños fueron producto de la obra, no ha habido una reparación ni indemnización.