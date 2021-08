Sube a 82.6% empresas que no usan nuevos créditos bancarios

02 min 30 seg

Charlene Domínguez

Hora de publicación: 14:40 hrs.

La proporción de empresas del País que no utilizaron nuevos créditos bancarios para financiarse aumentó a 82.6 por ciento en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con la Evolución del Financiamiento a las Empresas publicada por el Banco de México (Banxico).En el mismo trimestre del año pasado, la proporción de empresas que no usaron nuevos créditos bancarios fue de 78.4 por ciento, mientras que en el primer trimestre de 2021 esta cifra se ubicó en 79.2 por ciento.Del total de empresas que no utilizaron nuevos créditos bancarios durante abril-junio de 2021, destaca que un 76.6 por ciento simplemente no lo solicitó, un 3.1 por ciento sí solicitó financiamiento a los bancos pero fue rechazado y otro 2.1 por ciento lo pidió y está en proceso de autorización.A su vez, las empresas que indicaron que no usaron crédito de bancos porque era muy caro aumentó de 0.4 por ciento en el primer trimestre de este año a 0.8 por ciento para el segundo trimestre.Las limitantes señaladas por las empresas, en orden de importancia, fueron la situación económica general, con 55.5 por ciento; las tasas de interés del mercado de crédito, con 43.2 por ciento; el acceso a apoyo público, con 41.4 por ciento; y las condiciones de acceso al crédito bancario, con 40.9 por ciento.Además, destacaron los montos exigidos como colateral; con 39.7 por ciento, la disposición de los bancos a otorgar crédito, con 37.7 por ciento; las ventas y rentabilidad de la empresa, con 36.9 por ciento; la capitalización de la empresa, con 30.9 por ciento; y la historia crediticia de su empresa, con 28.9 por ciento.También influyeron las dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente, con un 28.5 por ciento."En el segundo trimestre de 2021, del total de las empresas encuestadas, 62.2 por ciento señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones corrientes de su empresa, mientras que 24 por ciento indicó que estas condiciones son una limitante menor", refirió Banxico."Por su parte, 13.8 por ciento de las empresas consideró que estas condiciones constituyen una limitante mayor para las operaciones corrientes de su empresa".El porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios en el segundo trimestre de este año fue de 17.4 por ciento.