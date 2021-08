Sube detección de positivos de Covid en el aeropuerto

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 12:25 hrs.

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cada vez son más las personas con Covid-19 que son detectadas antes de viajar.Martín Zazueta, director de la terminal aérea, señaló que actualmente poco más del 10 por ciento de los tests realizados salieron positivo."En promedio, hacemos alrededor de mil 300, mil 400 pruebas diarias, de ellas estaban saliendo antes de la tercera ola una o tres positivas, ahora estamos teniendo 10 o 15 positivos", acotó.Este muestreo corresponde al 20 por ciento de los pasajeros que buscan, sobre todo, viajar a Estados Unidos."Si esto se traslada al 100 por ciento de las personas que están buscando viajar, es posible que entre 50 y 70 de las 5 mil o 7 mil personas, salieron positivas".El director del aeropuerto señaló en todas las terminales aéreas están tomando las medidas de prevención, sin importar el Municipio o Estado donde estén situados y no se han disminuido ni siquiera en los decesos que ha presentado la pandemia.Zazueta destacó que México es de los tres países en el mundo que no tiene restricciones de ingresos, lo que preocupa ante un aumento de casos.El funcionario del aeropuerto destacó que no se ha visto una baja en pasajeros y se prevé cerrar el año con más de 10 millones de usuarios.