Suben 5.2% ventas de Walmart en EU

04 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 07:33 hrs.

Walmart Inc publicó resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas y elevaron su pronóstico de ventas para el año, mostrando un impulso continuo para el gigante minorista incluso cuando enfrenta duras comparaciones con las reservas impulsadas por la pandemia del año pasado.Las ventas comparables aumentaron un 5.2 por ciento para las tiendas Walmart en Estados Unidos, sin incluir el combustible, dijo la compañía este martes en un comunicado. Eso superó un aumento esperado del 3.1 por ciento, según el promedio de estimaciones compiladas por Bloomberg.La compañía también aumentó su perspectiva para todo el año para esa métrica hasta un 6 por ciento desde una expectativa anterior de un solo dígito bajo.Los resultados muestran que la demanda no está desapareciendo luego del auge de las ventas el año pasado, cuando Walmart y su rival Target Corp se beneficiaron de las compras elevadas de comestibles y artículos para el hogar durante los primeros días de la pandemia. A pesar de las renovadas preocupaciones sobre la confianza de los consumidores en medio de la propagación de la variante delta, el minorista más grande del mundo tiene un impulso de cara a las temporadas cruciales de regreso a clases y compras navideñas."Aumentamos la participación de mercado en el sector de la alimentación de Estados Unidos, agregamos miles de nuevos vendedores a nuestro mercado, crecimos rápidamente los negocios de publicidad en todo el mundo y estamos encontrando formas innovadoras de comercializar nuestros datos y desarrollar tecnología", dijo el director ejecutivo Doug McMillon en el comunicado.Además de elevar su pronóstico de ventas comparables, la compañía dijo que ahora espera que las ventas netas consolidadas sean ligeramente positivas para todo el año en moneda constante, frente a la expectativa anterior de una baja de un solo dígito. Walmart también ajustó sus expectativas de ingresos operativos y ganancias por acción.La empresa atribuyó los cambios a la fortaleza duradera de la economía estadounidense y dijo que no espera "ningún estímulo gubernamental adicional significativo para el resto del año". En mayo, los ejecutivos dijeron que el segundo trimestre estaba comenzando bien, en parte debido al impacto de los controles de estímulo para los compradores, que impulsaron el poder adquisitivo de los consumidores.Si bien la ayuda ya se ha utilizado principalmente, muchas familias estadounidenses han comenzado a recibir pagos por adelantado vinculados a los créditos fiscales por hijos. La industria de comestibles podría obtener un aumento de hasta 8 mil millones de dólares de los pagos de crédito fiscal en la segunda mitad del año, estimó el analista de Cowen, Oliver Chen, en una nota del 10 de agosto.El impulso potencial se produce cuando Walmart, uno de los grandes ganadores de la industria minorista el año pasado, lidia con los desafíos de aferrarse a nuevos clientes en medio de una mayor competencia e interrupciones en la cadena de suministro. Si bien la mayor parte de los gastos relacionados con Covid-19 han disminuido, Walmart y otros minoristas ahora enfrentan costos crecientes de transporte y mano de obra, y deben decidir qué parte de los aumentos de precios de los proveedores se pueden transferir a los compradores.Las ventas de comercio electrónico de Walmart en Estados Unidos, otra métrica seguida de cerca, aumentaron solo un 6 por ciento en el trimestre que terminó el 31 de julio. Las ventas en línea obtuvieron un impulso sustancial durante los cierres pandémicos, pero se espera que la demanda disminuya a medida que los compradores regresan a las tiendas.En una señal de cuánto se ha desacelerado la demanda en línea, el comercio electrónico contribuyó solo un 0.2 por ciento al aumento de ventas comparable de Walmart en Estados Unidos en el trimestre, en comparación con una contribución del 6 por ciento hace un año.Para impulsar aún más su negocio en línea, el minorista debutó con Walmart+, una suscripción en línea para competir con una oferta similar de Amazon, hace aproximadamente un año. Pero el minorista ha dicho poco sobre su desempeño, incluso minimizando su importancia.Las acciones de Walmart experimentaron pocos cambios en las operaciones previas a la comercialización de este martes en Nueva York. La acción subió un 4.6 por ciento este año hasta el cierre del lunes.