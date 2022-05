Suben activos colombianos tras sorpresa de Hernández

02 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 11:33 hrs.

Los activos colombianos subían después de que el magnate de la construcción Rodolfo Hernández desafiara las encuestas y se asegurara un puesto en la segunda vuelta electoral, reduciendo las posibilidades de que el senador de izquierda Gustavo Petro sea el próximo Presidente del país.El peso ganaba un 3.3 por ciento el martes, el primer movimiento tras las elecciones después de un día festivo. Los bonos colombianos en dólares subían un centavo, mientras que los rendimientos caían 10 puntos básicos. Los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años se contraían 14 puntos básicos a 213 puntos básicos.Petro ha sorprendido a los inversionistas con sus propuestas de reformar el sistema privado de pensiones, aumentar los impuestos y eliminar gradualmente la producción de petróleo y carbón, que son las principales exportaciones del país. Si bien Hernández, ex Alcalde de Bucaramanga, es un desconocido para muchos, es considerado una apuesta más segura para los intereses empresariales que Petro."Prevalecerán las consideraciones de 'cualquiera menos Petro'", dijo Edwin Gutiérrez, jefe de deuda soberana de mercados emergentes en Aberdeen Asset Management PLC. "Hernández tiene más posibilidades de ganarle en la segunda vuelta".Petro obtuvo el 40% de los votos en la primera vuelta, frente al 28 por ciento de Hernández. Pero muchos de los otros candidatos que no lograron llegar al balotaje respaldan al empresario en una especie de alianza anti-Petro que podría limitar la capacidad de Petro para aumentar su apoyo antes de las elecciones del 19 de junio.Hernández, quien ha sido comparado con Donald Trump y Jair Bolsonaro por sus comentarios improvisados -y a veces malhablados-, no ha revelado quién dirigiría su equipo económico. Ha prometido tomar medidas contra la corrupción y el despilfarro, la tiempo que ha dicho que Colombia debe pagar sus deudas. Quiere reducir el impuesto al valor agregado del 19 al 10 por ciento.Otro aspecto que tranquiliza a los inversionistas es el hecho de que ninguno de los dos candidatos tendrá mayoría en el Congreso, por lo que habrá pesos y contrapesos sobre cualquier propuesta radical.