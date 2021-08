Sueña Van Gaal con ser campeón del mundo

Louis van Gaal dijo el martes en una rueda de prensa que su ambición es convertirse en campeón del mundo con Países Bajos tras asumir el puesto de entrenador de la selección nacional por tercera vez.El director técnico de 70 años destacó que no había aceptado el trabajo para perseguir sus propios sueños, sino para ayudar al fútbol neerlandés a salir de un embrollo tras la dimisión de Frank de Boer luego de la Eurocopa y la reanudación de la clasificación para la Copa del Mundo el próximo mes."No estoy haciendo esto por mí mismo, lo hago para ayudar al fútbol neerlandés. Siempre he hecho todo lo posible para ayudar al fútbol neerlandés. Tengo mucho que agradecerle, el estatus que tengo como entrenador es gracias a ellos", dijo el exadiestrador del Ajax, Barcelona y Manchester United.La asociación de fútbol de Países Bajos dijo que había llamado al veterano entrenador porque sentía que necesitaba experiencia en el cargo a poco tiempo de la Copa del Mundo del próximo año en Qatar."Creo que si yo fuera la asociación de fútbol neerlandesa, también me habría acercado. ¿Quién más podría haberlo hecho?", preguntó Van Gaal en su primera conferencia de prensa desde que fue nombrado."Puede sonar un poco melodramático, pero creo que la experiencia ahora es muy importante porque no tenemos tiempo", añadió.Van Gaal estará un día y medio con su equipo antes de su primer partido contra Noruega en Oslo el 1 de septiembre, seguido de encuentros con Montenegro en Eindhoven el 4 de septiembre y Turquía en Ámsterdam el 7 del mismo mes.Van Gaal no logró clasificar a Países Bajos al Mundial de 2002 en su primera etapa en el cargo, pero en Brasil 2014 llevó a la "oranje" al tercer lugar."En 2000, fue un honor ser nombrado entrenador, en 2012 fue un honor volver a serlo, pero ahora es aún un honor mayor", sostuvo.