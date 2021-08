Sufren quemaduras graves tras explosión

01 min 30 seg

Enrique Aguirre

Hora de publicación: 13:09 hrs.

Una explosión, aparentemente causada por acumulación de gas, se registró este lunes en una vivienda ubicada en un coto de la Colonia Francisco Sarabia, en Zapopan.Tras los hechos una mujer y un hombre sufrieron quemaduras de gravedad y fueron llevados a un puesto de socorros.El incidente se registró alrededor de las 11:20 horas en Anastasio Bustamante, al cruce con la Privada Mirasoles."Recibimos un reporte de una explosión. Al arribar nosotros confirmamos que efectivamente fue una explosión al parecer de gas LP."Las causas al momento no se han determinado hasta que no arribe la autoridad competente", indicó Juan Andrés Reynaga, subcomandante de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan (UMPCyBZ).Los rescatistas municipales procedieron a brindar ayuda a una pareja que resultó lesionada y a efectuar una revisión en la zona."Por nuestra parte se hizo una revisión de lo que es la estructura, al momento no hubo daño estructural, únicamente daño a menaje y ventanas propias de las casas", indicó el entrevistado.Además de la vivienda donde ocurrió la explosión, otras cuatro casas resultaron afectadas con daños mínimos.Tras el incidente hubo personas heridas."Tuvimos dos lesionados, un feminino y un masculino, los cuales ya fueron trasladados a Cruz Verde Las Águilas graves por quemaduras", detalló el subcomandante de la UMPCyBZ.La mujer tiene 26 años y el hombre 30, ambos sufrieron quemaduras de segundo grado en el 70 porciento de su cuerpo.