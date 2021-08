Suman mil 419 muertos por sismo en Haití

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 16:07 hrs.

La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió a Haití el sábado por la mañana llegó a mil 419, aunque el dato podría seguir aumentando, de acuerdo con autoridades de Protección Civil de ese país.Además, el sismo dejó cerca de 6 mil lesionados, según el último balance oficial, que llega en momentos en que los rescatistas enfrentan el paso de la tormenta tropical "Grace", que amenaza con llevar a Haití lluvias e inundaciones desde este lunes.En el terremoto resultaron colapsadas o dañadas más de 84 mil viviendas, así como escuelas, centros médicos, iglesias y puentes, de acuerdo con las autoridades.En tanto, médicos en la nación caribeña luchaban lunes en tiendas improvisadas para salvar las vidas de cientos de personas heridas, incluidos niños y ancianos, a las afueras de hospitales abrumados por el sismo.Haití aún se está recuperando de otro gran temblor hace 11 años y del asesinato de su Presidente, Jovenel Moïse, el mes pasado.Las áreas dentro y alrededor de la ciudad de Les Cayes -a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe- sufrieron el mayor impacto, lo que ejerció una enorme presión sobre los hospitales locales, algunos de los cuales resultaron gravemente dañados por el terremoto.Los edificios de cemento derrumbados se alineaban en la calle principal de la ciudad costera de cerca de 100 mil habitantes, lo que arriesga nuevos peligros debido a la proximidad de una peligrosa tormenta. Decenas de hombres sacaron escombros de un hotel derrumbado, donde el propietario murió en el terremoto, según residentes.El hospital general de la ciudad tenía a médicos y enfermeras trabajando en carpas instaladas en su estacionamiento porque no había más espacio en el interior. Decenas de personas yacían en camas y colchones en el césped fuera del hospital. En el interior, los pacientes estaban en camillas en el suelo o en catres en habitaciones llenas de familiares.Los bebés estaban siendo sacados de la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital por preocupaciones de que el edificio no era seguro tras el terremoto, según un testigo de Reuters.La pediatra Lucette Gedeon había estado trabajando como voluntaria en la sala improvisada de neonatos desde el sábado y dijo que el hospital se había quedado sin antibióticos y anestésicos. "Ha habido bebés que llegaron necesitando la amputación de miembros después de quedar atrapados bajo los escombros", aseguró.El primer ministro, Ariel Henry, dijo que no había tiempo que perder."A partir de este lunes, avanzaremos más rápido. La provisión de ayuda se acelerará", escribió en Twitter."Multiplicaremos los esfuerzos por diez para llegar a la mayor cantidad posible de víctimas con ayuda".El aeropuerto de Puerto Príncipe el lunes estaba lleno de médicos y trabajadores humanitarios, con vuelos chárter domésticos y privados llenos de equipos humanitarios y suministros que se dirigían al sur.Además de los daños en algunas carreteras por el sismo, el acceso al área se ha complicado por meses de agitación política en Haití, que ha dejado a pandillas en control de rutas de acceso clave a partes del país.La Organización de las Naciones Unidas pidió un "corredor humanitario" para permitir que la ayuda pase a través de territorios controlados por pandillas.Los trabajadores humanitarios se apresuraban por anticiparse a la llegada de la depresión tropical Grace, que la madrugada del lunes se desplazaba hacia el oeste-noroeste frente a la costa sur de La Española, la isla que Haití comparte con la vecina República Dominicana.Según las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, Grace atravesará las áreas directamente afectadas por el terremoto y podría afectarlas con fuertes lluvias. Los cielos sobre Puerto Príncipe todavía estaban despejados a primera hora del lunes.Muchos haitianos que perdieron sus hogares han estado durmiendo al aire libre, varios traumatizados por los recuerdos de un terremoto de magnitud 7 hace 11 años que golpeó mucho más cerca de Puerto Príncipe, la capital.Con información de Reuters