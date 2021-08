Suman vacunación a requisitos en ofertas de empleo

La vacunación es cada vez más un requisito para ser contratado, ya que los empleadores que van desde empresas de contabilidad y software hasta escuelas y restaurantes están pidiendo a los solicitantes que se vacunen contra Covid-19, destacó The Wall Street Journal.El diario dijo que la proporción de ofertas de trabajo que indican que un nuevo empleado debe vacunarse casi se ha duplicado en el último mes, según el sitio de búsqueda de trabajo Indeed. El número total sigue siendo bajo, aproximadamente mil 200 publicaciones que requieren una vacuna por millón en la primera semana de agosto. Pero eso está muy por encima de alrededor de 600 a principios de julio y alrededor de 50 por millón de puestos de trabajo a principios de febrero.Muchas de las publicaciones no mencionan explícitamente a Covid-19 como la vacuna requerida para el empleo, dijo la economista de Indeed, AnnElizabeth Konkel, quien escribió el informe, pero el contexto más amplio de las descripciones de trabajo sugirió que la mayoría de los empleadores se referían a la vacuna contra el coronavirus, en lugar de otras tomas.El mayor número de ofertas de trabajo que requieren vacunación se produce en un momento en que el número de casos de coronavirus está aumentando debido a la variante Delta de rápida propagación, indicó el diario.Los empleadores que van desde el gobierno federal y el estado de California hasta McDonald's Corp. y Walt Disney Co. están diciendo que al menos algunos de sus trabajadores deben vacunarse pronto contra el Covid-19 para presentarse en los lugares de trabajo o, en algunos casos, se enfrentan a pruebas frecuentes u otras situaciones.La proporción de ofertas de trabajo, por millón, en el sector de la educación que requirieron una vacunación aumentó a 2 mil 166 en julio desde 33 en febrero, según Indeed. En el servicio de alimentos, la tasa por millón subió a 814 en julio desde 43 en febrero.Jonathan Meer, economista laboral de la Universidad Texas A&M, dijo que no cree que los requisitos de vacunas tengan un impacto significativo en la cantidad de adultos dispuestos a aceptar trabajos.Había más de 10 millones de puestos de trabajo sin cubrir a fines de junio, un récord en los datos desde el año 2000, y más que el número de desempleados que buscan trabajo, según el Departamento de Trabajo. Y muchos empleadores dicen que no pueden encontrar suficientes trabajadores para cubrir puestos.Los sindicatos están algo divididos en cuanto a los requisitos de vacunas. El sindicato que representa a los pilotos de United y el sindicato federal más grande de trabajadores han dicho que dicha política debería negociarse en el contrato colectivo, pero la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA y la Federación Estadounidense de Maestros están alentando a los miembros a vacunarse.