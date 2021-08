Surge TIVA, semillero musical

02 min 00 seg

Erika P. Bucio

Hora de publicación: 14:00 hrs.

Felisa Hernández es la creadora de un taller pionero para viola en México, un instrumento relegado por no ser "tan solista".En su Taller Internacional de Viola de las Américas (TIVA) provee a niños y adolescentes de las herramientas para mejorar sus habilidades y continuar su carrera musical. Una iniciativa nacida en 2015, a su regreso de un curso en Cleveland para mejorar la enseñanza y ayudar a sus alumnos en las audiciones."El impulso de TIVA es ayudar a crecer a estos jóvenes", responde Hernández, principal de viola de las orquestas Filarmónica de la CDMX y del Teatro de Bellas Artes.En el taller vierte no sólo su práctica docente sino también su experiencia como estudiante fuera de México, como en campamentos en Estados Unidos que la condujeron, por ejemplo, a ser parte de las giras internacionales con la Youth Orchestra of the Americas (YOA)."Aquí (en el TIVA) he conocido a chicos que tocan súper bien y que están perdidos porque no tienen información. Me preguntan si es posible estudiar en el extranjero", añade la violista, quien estudió en Estados Unidos, Canadá y Bélgica.Su programa TIVA Kids, destinado a jóvenes músicos de 7 a 17 años, ha dado pie al Ensamble de Violas, pilar importante de su desarrollo. Este año asisten 15 jóvenes de entre 13 y 17 años.Después de una semana de clases individuales de viola, solfeo, ensayos con pianista y con el Ensamble de Violas, el concierto de clausura será este domingo a las 13:00 horas con entrada libre y aforo del 50 por ciento en el Centro Cultural Futurama.Organizado a través de la Fundación Hernández Salmerón A. C., TIVA obtuvo apoyo de Profest para la edición 2021.