Susana Alexander: una vida en el escenario

Froylan Escobar

"Me siento muy satisfecha con mi vida, el resultado final son mis dos hijos (Tatiana y Julián), que son extraordinarios, y mis cuatro nietos, salieron increíbles". Susana Alexander, actriz

Positiva ante la adversidad

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con una prolífica carrera en cine, televisión y teatro, Susana Alexander ha dejado su vida en el escenario y se ha mantenido vigente durante siete décadas.Fue en 1950 cuando su rostro apareció por primera vez en la pantalla chica y, desde entonces, se enamoró de lo que sería su profesión.Con sólo siete años, Suzanne Ellen Rose Alexander-Katz y Kaufmann (su nombre real) y su gemelo Roberto fungieron como acompañantes de Luis Aragón en la primera revista musical que produjo su madre, Brígida Alexander Su debut en el teatro ocurrió en 1957, con la obray de ahí hasta la fecha suma más de 30 puestas en escena, tanto clásicas como contemporáneas, entre ellas, junto con Jorge Ortiz de Pinedo Su pasión por el teatro la llevó a dirigir en InglaterraPionera de la televisión mexicana, su talento, su innegable belleza y su mirada la llevaron a participar en melodramas como(1962),(1967),(1968),(1968),(1969), entre otros.Sin embargo, reconoció que su incursión en la actuación no fue como lo esperaba, porque la encasillaron en roles de villana.Ante la escasez de propuestas laborales, Alexander optó por generarse su propio empleo y destinó parte de sus ganancias a su formación.En 1977 produjo, dirigió, tradujo y actuó su primer montaje,, texto de la pluma de Israel Horovitz."Me pregunté: '¿Por qué me sigo esperando a que me llamen?, mejor produciré yo mis propias cosas'. 'Seré estrella de teatro', pensé, y lo conseguí con mi propio esfuerzo. Gracias a Dios tenían éxito, ganaba lo suficiente para vivir bien y me dio para educar a mis hijos", sostuvo en entrevista.Abierta a los cambios en la industria, incluidos los retos por la pandemia, la actriz, de 78 años, se adentró en el mundo virtual y se autonombró "La Reina del Streaming".Y para celebrar su trayectoria, ofrecerá este sábado una función online de su obra, que estará disponible durante 48 horas en la plataforma de Boletia.En ella habla de las personas de la tercera edad, de cómo piensa un anciano y de las veces que se sienten maltratados, algo que, festeja, nunca ha experimentado.Su próximo proyecto televisivo, en posproducción, es, serie en la que tiene una breve aparición.Hace unos días, el gemelo de Alexander falleció, a los 78 años, por una cirrosis hepática."Él era un gran físico, un gran maestro, muy respetado, en estos cinco meses lo volví a conocer, fue como un regalo de Dios que me haya permitido convivir con mi hermano", compartió.Además de él, también murieron tres de sus perros y su mejor amigo, el actor Enrique Becker, a quien rendirá homenaje de la única forma que sabe: actuando.