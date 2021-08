Sustituirían a Lozano con poeta indígena

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

"Lo que voy a proponerle a Marcelo es que quien nos represente en lo cultural sea una mujer indígena, una poeta del Istmo, de aquí, del Centro del País, mexica"

Hora de publicación: 08:49 hrs.

Tras la polémica por nombramiento de Brenda Lozano como agregada cultural de la Embajada de México en España, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al Canciller Marcelo Ebrard que ese puesto sea ocupado por una mujer indígena o poetisa del Istmo.La designación de un perfil como el que planteó el Mandatario en la conferencia mañanera implicaría que la ensayista y editora no asuma el puesto, a pesar de que fue designada apenas el el 16 de agosto."Voy a proponerle a Marcelo (Ebrard) que quien nos represente en lo cultural sea una mujer indígena, una poeta del Istmo, de aquí del centro del país, mexica, que hay hombres y mujeres con mucha preparación", señaló."Y ya ni hablar de cultura, ellos encarnan la cultura. Entonces, vamos a cambiar eso".En la conferencia mañanera, López Obrador desmarcó al Secretario de Relaciones Exteriores de dicho nombramiento y aseveró que este tipo de polémicas tienen que ver con los "remanentes" del viejo régimen."Pero no es culpa de Marcelo, es un proceso, hay que entenderlo. ¿Quiénes dominaban en todo lo que era el servicio exterior? (Jorge G.) Castañeda. ¿Se acuerdan del 'comes y te vas'?", criticó el Mandatario."Están haciendo un buen trabajo en todo el mundo. Hay este tipo de polémicas y discrepancias que tienen que ver más que nada con los saldos, los remanentes de la anterior política, del viejo régimen.López Obrador sostuvo que el mundo cultural en México estaba vinculado a dos grupos hegemónicos que manejaban presupuestos, premios y reconocimientos para artistas, historiadores, arqueólogos e investigadores."Imagínense, desde Salinas, el grupo de Krauze, el grupo de Aguilar Camín lo acaparó todo. Entonces, afortunadamente como se lleva a cabo este proceso de transformación porque también eso también es un signo de decadencia", añadió."Cada vez que hay una transformación surgen nuevos escritores, artistas, pintores, bueno, después de la Revolución mexicana los grandes muralistas. Bueno, va a ser así, pero para que surja, nazca lo nuevo, se requiere la polémica, el diálogo, el debate, la confrontación política, se necesita".El Jefe del Ejecutivo reprobó que muchos de escritores e intelectuales "se manejaban simulando", pues aparentaban ser liberales y demócratas, cuando en los hechos son conservadores y defienden el pensamiento autoritario."No les importa el pueblo, desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Aparentaban que era gente que quería vivir en una sociedad mejor, sobre todo en una sociedad caracterizada por la honestidad, y ellos formaban parte del régimen de corrupción, y ahora están defendiendo eso precisamente", agregó.