También gana PSG millones de followers con Messi

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Más allá de lo que haga en la cancha, Leo Messi le traerá un sinfín de beneficios al Paris Saint Germain, mismos que ya se han visto reflejados en las redes sociales.La cuenta oficial del club en Instagram ha tenido un crecimiento vertiginoso, pues en menos de 24 horas tuvo un incremento de 4.5 millones de followers, según reportó el sitio Front Office Sports la mañana del miércoles 11 de agosto.Para contextualizar, el astro argentino logró acarrear, en un día, casi la mitad de todos los fans que siguen en dicha red social a los 18 clubes de la Liga MX, que suman unos 10.3 millones, y más de los 3 millones que presume el Club América, institución del circuito mexicano con más seguidores en Instagram.También equiparó, en ese lapso, al número de seguidores del perfil de la Selección Mexicana, que tiene 4.6.En cuestión de dos días, el perfil del cuadro parisino tuvo un desarrollo de más del 14 por ciento, aumento similar, en cuanto a número de followers, al que la institución registró de enero al 4 de agosto de 2021.Un día antes del anuncio del fichaje de la "Pulga", el 9 de agosto, el perfil "@psg" contaba con 38.79 millones de fans, mientras que para la tarde del miércoles 11 ya superaba los 44.3 millones, cifra que sigue en aumento.Es decir, Messi hizo que el PSG tuviera en Instagram a 5.6 millones de nuevos followers en menos de dos días, números similares a los que el equipo logró en los primeros ocho meses del año, pues según el reporte "Football Money League", de Deloitte, el cuadro parisino cerró el 2020 con 32.5 millones de seguidores en Instagram y para el 4 de agosto sólo había alcanzado 38.7.Los perfiles de redes sociales no son poca cosa para los clubes y deportistas. Cristiano Ronaldo, el personaje que más seguidores suma en Instagram con 325 millones, cobra 1.6 millones de dólares por publicación patrocinada.Además, la tendencia de consumo de información y entretenimiento deportivo a través de las redes va en aumento y será el rubro que más crecimiento logre en los próximos años, en un 86 por ciento, según la consultora PwC.En ese sentido, las redes sociales serán el principal canal por encima de la TV de paga, servicios como Apple TV o YouTube+ y transmisiones oficiales por internet.La primera fotografía de Leo Messi saludando a los fans tuvo un impacto en una marca escondida del Paris Saint Germain.El astro argentino no arribó a Francia con una playera cualquiera, pues lo hizo portando una con la leyenda "ici c'est Paris", lema de los aficionados parisinos, que después se convertiría en una marca registrada del PSG.La frase, que en español significa "Aquí está París", puede no decir mucho, pero en el 2019 se volvió propiedad del conjunto parisino, por lo que nadie puede explotarla sin una autorización de la institución."ici c'est Paris" se convirtió en tendencia mundial y alcanzó su punto máximo como término de búsqueda el 10 de agosto a las 9 de la mañana hora de México, 16:00h de Francia, minutos después de las primeras imágenes de Leo en París; nunca se había "googleado" tanto esa frase como antes.La playera tiene un valor de 38 dólares, unos 757 pesos, en la tienda oficial del PSG.@FEsquivelCANCHA