También habrá monólogos virtuales

01 min 00 seg

Alejandra Carrillo

Hora de publicación: 18:03 hrs.

El Festival de Monólogos. Teatro a Una Sola Voz 2021 que tuvo sede en varios teatros de la República, ahora tendrá una ronda virtual.Las plataformas de la Coordinación Nacional de Teatro y en el canal de YouTube de Cultura Jalisco presentarán la programación del 16 al 22 de agosto.El circuito virtual con los unipersonales presentados en Teatro a Una Sola Voz estará compuesto por las siete obras participantes: "Ejecutor 14", "30+1 (obra para una actriz y un radio)", "Tonta", "There's no home like place", "Wilma", "Nana" y "Camille Claudel".Las obras comenzarán el próximo lunes 16 de agosto a las 20:00 horas. Todos los días hasta el domingo 22 a la misma hora se transmitirá una obra distinta.Todas las transmisiones contarán con la interpretación de Lengua de Señas Mexicana en cada una de las obras.