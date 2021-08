Temen que distintivo digital frene e-tiendas

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Distintivo Digital de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para tiendas en línea podría generar una barrera de entrada para comercios que recién se suman al e-commerce, advirtieron especialistas.Recientemente, la Procuraduría indicó que las tiendas en línea podrían identificarse como plataformas seguras y confiables a través de un Distintivo Digital que genere confianza en los consumidores que compran en canales digitales, así como garantizar el respeto a sus derechos.Además, el proveedor que cuenta con el Distintivo formará parte del Padrón de Proveedores Responsables en Comercio Electrónico que difundirá la Procuraduría.Sin embargo, los comercios que recién se sumaron a las ventas en línea podrían tener problemas para obtener el sello, pues uno de los requisitos es tener al menos un año dado de alta en la Secretaría de Hacienda."Un comercio electrónico que ya lleva años, que vende millones y que ya tiene una infraestructura va a poner a su equipo a sacar el sello."Pero cuántos comercios en línea no surgieron en el último año, de entrada ahí ya esos comercios que surgieron hace un año ya no cumplen con el requisito de estar constituidos desde hace un año", dijo Juan Sotres, co-fundador de la firma especializada en comercio electrónico Triciclo.Agregó que la misma situación la enfrentarían negocios que están por incursionar a las ventas en línea.Sotres opinó que una alternativa para estos comercios nuevos podría ser crear una opción para estos negociosOtras condiciones son contar con un registro de contrato de adhesión en la Procuraduría, formar parte del registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de Economía y realizar el pago de 3 mil pesos más IVA.Diego González, abogado socio de la firma Dentons López Velarde, opinó que se olvidó analizar los impactos paralelos de la creación del Distintivo.Grupo REFORMA publicó que el Estudio sobre Venta Online en pymes 2021, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en colaboración con GS1 México, señala que seis de cada 10 pequeñas y medianas empresas ya venden en línea este año.Por el momento la obtención del Distintivo no es obligatoria, pero debe mejorarse para que su uso se adopte de forma masiva y se vuelva un referente para que los usuarios decidan o no comprar.