MAL ARRANCA el proceso de renovación interna del PAN, pues Marko Cortés resultó muy avorazado: no les dejó un solo espacio a otros grupos blanquiazules en la Comisión Electoral.



EL ORGANISMO quedó integrado por puros panistas cercanos al actual dirigente, empezando por Gonzalo Altamirano Dimas, que con todo y su prestigio dentro del panismo es visto como parte del primer círculo del michoacano.



EL AGANDALLE de Cortés se dio pese a las diversas peticiones de que el organismo quedara integrado de manera plural y equilibrada. Inclusive el gobernador Francisco "Pancho" Domínguez específicamente advirtió que debía surgir de un proceso democrático y no de una propuesta de la dirigencia, pero en el Consejo Nacional se fueron de largo.



ASÍ QUE quienes esperaban que Marko Cortés dejara la dirigencia para buscar la reelección en condiciones de equidad, se van a quedar esperando.









A PROPÓSITO de imposiciones, también en el PRD hace aire. En la plenaria de ayer en Michoacán, fue electo -es un decir- Luis Espinosa Cházaro como coordinador de los diputados federales perredistas.



QUIENES SABEN del asunto dicen que Jesús Zambrano movió los hilos para que quedara el nacido en Guadalajara, pese a la oposición del resto de las tribus de lo poco que queda del perredismo. A ver si esto no termina por apagar por completo al sol azteca.









SI SE REVISA la foto del gabinete presidencial al inicio del sexenio, se puede apreciar cuánto ha cambiado el equipo que acompaña a Andrés Manuel López Obrador. En menos de tres años han salido siete ex titulares de Secretarías que renunciaron, que cayeron en desgracia o se cayeron "para arriba": Alfonso Durazo, Josefa González Blanco, Javier Jiménez Espriú, Graciela Márquez, Esteban Moctezuma, Irma Eréndira Sandoval y Carlos Urzúa. En ese grupo hay que incluir también a Arturo Herrera y Víctor Manuel Toledo, quienes entraron de relevo y ya también se fueron.



LO QUE sorprende es que, a pesar de tantas sustituciones en la alineación inicial, la sensación que queda es que nada se ha modificado realmente en el gobierno federal. ¡Caray! Tanto cambio y tan poca transformación.









¡POR FIN! Ante la grave crisis económica, el gobierno terminó por ceder a la realidad y dejar de lado eso de que tiene otros datos. Es por eso que anunció un innovador y ambicioso programa para apoyar e impulsar las pequeñas y medianas empresas, así como a quienes trabajan por su cuenta. Lástima que eso esté pasando en Cuba y no en otros países.