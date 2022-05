Templo Mayor

en MURAL

A PIE, caminando con huaraches, recorrieron durante 33 días los 845 kilómetros que los separaban de Palacio Nacional. Al llegar ahí el viernes pasado, tocaron la puerta del máximo poder en México... y nadie les abrió.



SE TRATA de unos 175 indígenas wixárikas que salieron en abril pasado de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Jalisco, con la encomienda de su pueblo de venir a pedirle justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió que tenía mejores cosas que hacer.



RECLAMAN que se les devuelvan más de 11 mil hectáreas de tierras de las que, según dicen, fueron despojados principalmente por ganaderos de la zona limítrofe con Nayarit. Tras su larga caminata, decidieron quedarse a acampar en pleno Zócalo, en espera de que el presidente de la República decida recibirlos.



DURANTE el fin de semana hubo algunos contactos con funcionarios federales, pero hasta anoche no había ningún acuerdo por parte de la Presidencia para abrirles un espacio en la agenda de AMLO. Si hubieran dicho que vienen de parte del "Señor Guzmán Loera", ¡de volada los reciben!









CURIOSAMENTE, una de las funcionarias que anda viendo el tema del pueblo wixárika es la alcaldesa de Tepic, la morenista Geraldine Ponce. De hecho, iba a una reunión en Mesa del Nayar, cuando la avioneta Cessna en la que viajaba tuvo un percance al aterrizar.



POR SUERTE, ella y sus acompañantes salieron sin heridas graves, aunque tendrá que utilizar collarín por 10 días. Según contó, fue "uno de los peores momentos de mi vida, si no es que el peor hasta ahora". Pasado el susto, hay quienes se preguntan por qué la presidenta municipal de la capital nayarita rentó un avión particular para un viaje que podría haber realizado en auto.



PONCE afirmó que es usual viajar en ese tipo de aeronaves para ir a la sierra. Sin embargo, quienes conocen aquella región, dicen que más bien se trató de un lujito de la morenista y no de una necesidad de gobierno.









DIME con quién andas y te diré quién eres. O dime a qué dictador defiendes y te diré a quién te quieres parecer. Andrés Manuel López Obrador pretende no asistir a la Cumbre de las Américas por defender a personajes como el nicaragüense Daniel Ortega.



MIENTRAS el presidente mexicano habla de fraternidad y de hermandad, en Nicaragua el dictador sandinista sigue atacando a su propio pueblo. Ahora ordenó el cierre de 83 organismos civiles, incluida ¡la Academia de la Lengua!



YA VAN más de 200 agrupaciones sociales que son clausuradas, expropiadas o sometidas por el régimen de Ortega. ¿En serio esto es lo que defiende López Obrador? En serio, esto es. El que con lobos anda, a comer ovejas aprende.