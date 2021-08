¿Tendremos Ale Orozco en París 2024?

Alejandra Orozco aún no digiere el éxito que fue su medalla de bronce en sincronizados desde la plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos deTokio y ¿ya piensa en París 2024?La clavadista jalisciense se tomará unos días de descanso antes de planear su nuevo proyecto, al cual le quiere invertir lo vivido en los pasados procesos olímpicos y lo que experimentó en tierras niponas."Creo que ya me estoy acostumbrado a que me digan veterana a mis 24 años, estoy en medio de dos generaciones, me tocó competir con atletas que estaban en su mejor momento cuando yo tenía 15 años y ahorita les aplaudimos porque fueron sus últimos Juegos Olímpicos y me está tocando competir con una niña de 14 años que fue campeona olímpica, estoy a la mitad y eso me da poder de decisión de agarrar energía de las nuevas generaciones y experiencia de las generaciones más grandes", comentó Orozco Loza."Todos me preguntan cuántos ciclos más me voy a aventar, pero me enfoqué tanto en estos Juegos Olímpicos que estuve lejos de mi familia, de mi vida personal y me quiero tomar unas semanas para digerir, disfrutar con mi equipo y mi familia este resultado y en el momento que decida regresar y me vuelva a plantear un proyecto como lo hice para Tokio, cada día va a sumar, me voy a acercar a las personas que más me han apoyado y volveremos a generar este nuevo proyecto que todos los días estén planificados de aquí a mi competencia en París y poder llegar de la misma manera, con más experiencia, con más herramientas. Tengo que ir un día a la vez".La ahora multimedallista olímpica (plata en Londres 2012) analizó el camino que la llevó al metal de bronce en Tokio, que estuvo enmarcado por una pandemia que sigue afectando al mundo."Fue un ciclo muy largo, donde tuvimos que adaptarnos de distintas maneras, la dificultad cuando el gimnasio se encendió, seguir con la preparación en el complejo acuático, este ciclo y esta medalla fue a base de trabajo, superación, esfuerzo y de no rendirnos", señaló la atleta de 24 años.