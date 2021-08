Tiene Dream Team difícil

aduana en Semifinales

05:00 hrs.

Es el pase por la lucha del oro, y los jugadores de la NBA tiene una aduana que se les complicó hace menos de un mes.Estados Unidos enfrentará a Australia en la primer Semifinal de Tokio 2020 esta noche, y horas más tarde, Francia se topará con Luka Doncic y Eslovenia. Los ganadores irán por la presea dorada en los Juegos Olímpicos.Los australianos buscarán darle una sorpresa a los estadounidenses, pues apenas el 13 de junio los vencieron 91-83 en partido de preparación en Las Vegas. Previamente, los jugadores de la NBA habían caído ante los nigerianos en la misma Ciudad del Juego.Tras el fracaso de Atenas 2004, los estadounidenses han ganado siempre el oro en las últimas justas. Actualmente llevan un equipo de estrellas de primer nivel como Kevin Durant, Damian Lillard, Devin Booker, Khris Middleton, Draymond Green, entre otros, por lo que si no ganan el primer puesto sería un fracaso. Viene de derrotar en Cuartos 95-81 a España, con 29 puntos de Durant.En tanto, los australianos aplastaron 97-59 a unos argentinos que les pesó la edad.Luis Scola terminó con siete puntos y tuvo una despedida de las olímpicas memorable, pues hasta los rivales lo ovacionaron y reconocieron su calidad.Estados Unidos vs. Australia23:15 hFrancia vs. Eslovenia06:00 h