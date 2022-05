Tiene Lucía Méndez estelar en filme tras dos décadas

Mauricio Angel

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Después de trabajar con grandes del cine como Anthony Quinn, Lucía Méndez se alejó más de 20 años del cine, pues sostiene que prefirió no actuar antes que interpretar un papel con el que no conectara.El viernes pasado, la también cantante finalizó el rodaje de, que marca su regresó a la gran pantalla en una película que resalta el poder de las mujeres, donde ella es inspiración para tres amigas que buscan salir de matrimonios violentos."Es una actuación especial muy importante, es el hilo conector con todas en un momento dado. Soy como el ejemplo de toda la trama. Mariloli es una sicópata, pero una muy especial", contó la protagonista de Alicia Machado interpretan a las amigas que, cansadas del maltrato de sus esposos y por la sospecha de una infidelidad, planean matarlos.Cada una de las protagonistas de la comedia vive su propio infierno, como es el caso de Marisela de la Peña, interpretada por Cantoral, quien además es coproductora de la película.Marisela es una actriz que abandonó su profesión para cuidar de su hogar, quien no puede volver a ejercerla por los celos de su esposo."Trato de pensar en las referencias, tengo compañeras a las que les ha sucedido y también tengo momentos donde me he sentido muy frustrada de lograr cosas que no he podido. Trato de poner esa frustración en mi personaje, aunque es una comedia", dijo Itatí.Manterola resaltó que es una responsabilidad grande interpretar a una mujer que vive maltratos y a ello suma la complejidad de mostrar en la Nena Domínguez, una mujer con problemas de adicción, que construyó fortuna con su imperio de fajas."Toma mucho alcohol, muchos tranquilizantes médicos. Para mí como actriz ha sido un reto platicar con gente que ha tenido adicciones. Se toca la salud mental y que cuando sufres un abuso tratas de tener un escape de alguna manera", compartió.El poder femenino destaca también en el equipo de producción: es la ópera prima de la directora Magaby García, la produce Cantoral y tienen con ellas una cinefotógrafa, quienes rodaron en un hotel cercano a Lomas de Valle Escondido.Para las protagonistas, el filme es un ejemplo de unidad entre mujeres, lo que consideran clave para tirar el patriarcado, al cual conocen porque ha marcado sus carreras."Todas las mujeres hemos sido maltratadas en algún momento de nuestras vidas de alguna forma. Los primeros 10 años de mi carrera fueron terribles, de 'la Miss Universo no tiene talento para nada, la Miss Universo no tiene capacidades para nada'."Hablaban delante de ti como si fueras un pedazo de mueble que no tiene derecho a decir. He tenido compañeros actores agresivos, acosadores", recordó Machado.Los 50 años de trayectoria no han llevado a "La Diva de la Televisión" a dejar de buscar oportunidades. Su nueva ilusión es actuar en Hollywood, por lo que ya busca agentes que le consigan castings el próximo año."(Quiero) un papel de primera actriz, no me importa que sea alcohólica, no me importa que sea lo que sea, pero que me dé la oportunidad de tener un desenvolvimiento histriónico."En este momento están amando a los latinos, el público mexicano es el mero, mero petatero en Hollywood. Hay papeles, como Eugenio Derbez. Busco de mi edad, siempre hay papeles", afirmó.