Tiene Mariachis al bat más peligroso de la LMB

03 min 30 seg

Omar Fares

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Leo Heras disfruta de una temporada insólita y muy exitosa con los Mariachis de Guadalajara.A sus 31 años, el jardinero tijuanense regresó a la Perla Tapatía, donde jugó en 2014 con los Charros en la LMP, para militar en un debutante en la LMB, sin embargo el éxito de Mariachis le permitió consagrarse como el líder de bateo de la pelota veraniega con porcentaje de .401.El siguiente reto tanto para Leo como para su hermano Berny, quien también figura en el equipo tapatío, es consagrarse campeones, en lo que sería una campaña inolvidable."Yo creo que sería la máxima experiencia de toda mi carrera, poder darle un abrazo y decirle que lo logramos, que somos campeones, y vamos trabajar muy duro y fuerte, créemelo que será muy fuerte lo que vamos a trabajar por tratar de conseguirlo", dijo Leo a CANCHA.Mucho, me pone muy contento por lo que ha pasado, de lo rápido que hubo química y resultados en el equipo y en lo general.Cuando trabajas en equipo con tus compañeros todo eso se contagia, entonces es el trabajo de mucha gente no solamente mío, de los coaches de bateo, del mánager, de mis compañeros.No, creo que todavía no, se van a cumplir ya que tengamos el trofeo de campeón, eso es lo que más anhelo, más que lo que ha pasado conmigo y con la temporada que tuvimos, pero voy a estar más contento si quedamos campeones, es el objetivo que nos pusimos como equipo, y ese día que lo seamos, estaré más contento.Mucho, fíjate que es la primera vez que soy dirigido por él, ya había jugado con él en Guasave, pero como mánager es otro show, es otra persona, me ha regresado la confianza que necesitaba, en mi carrera venía con años de altibajos, y le tengo mucho que agradecer por regresarme la confianza que necesitaba, y he querido responderle a él y a mis compañeros.Es una experiencia increíble que no voy a olvidar como tampoco el jugar con mi hermano, es de los momentos increíbles que he pasado este año.Es bonito ayudar al equipo, es bonito ser parte de algo que no se esperaba mucho y que terminó sorprendiendo a todos, y en general, dueños, jugadores, aficionados, todos se sienten muy bien que todo haya salido así y que tú hayas sido parte de eso, es muy bueno ayudar al equipo para el que juegas.Todas, el click que hicimos desde la ofensiva, el pitcheo, el bateo, los coaches, todos nos hemos llevado increíble, y el mismo compañerismo nos ha llevado a hacer cosas increíbles.Nada más el campeonato. Creo que no estoy satisfecho, se puede escuchar hasta egoísta, se puede hasta escuchar mal, pero no estaré satisfecho hasta que seamos campeones, y cuando quedemos campeones te podré responder que ya estoy satisfecho.Es muy diferente, aquí hay demasiada unión, demasiado compañerismo, es una familia desde el día uno de pretemporada hicimos click, nos lo propusimos como equipo, todo lo que hemos hecho en lo laboral se ha reflejado, pero tenemos que concluirlo. Esta temporada tiene que concluir bien como nos lo hemos propuesto.