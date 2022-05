Tiene Peña residencia y 'visa dorada' en España

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para logar que el Gobierno de España le otorgara un "visado dorado", el ex Presidente Enrique Peña Nieto compró en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados en Chamberí, un lujoso barrio de Madrid, reveló ayer el diario El País.La visa, que caduca en octubre de este año, le concede una autorización de residencia y trabajo al ex Presidente, quien después de eso podrá solicitar la nacionalidad española o renovar el permiso dorado.Este mecanismo de visa, creado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido utilizado por decenas de magnates para instalarse en España.El inmueble de Peña Nieto tiene un valor superior a los 500 mil euros (10.5 millones de pesos). El local fue escriturado el 18 de septiembre de 2020 sin una hipoteca, según los documentos del registro de la propiedad consultados por el medio español.De acuerdo con un vecino, el inmueble ha sido remodelado y ahora es un "piso de lujo" que generalmente está vacío, pero en ocasiones personas han acudido ahí para cenar en la terraza. Según el testimonio, durante esas reuniones se podía escuchar el acento mexicano de las personas.Peña Nieto incluso ha participado en al menos una junta vecinal, dijo un propietario del barrio al diario español.Sin embargo, según el medio, el ex Presidente no vive en ese inmueble, sino en el residencial exclusivo Valdelagua, ubicado en San Agustín de Guadalix, a unos 40 kilómetros al norte de la Puerta del Sol, también en Madrid.Su casa, según el registro de la propiedad al que tuvo acceso El País, es un chalet construido en un predio de unos 2 mil 500 metros cuadrados y consta de dos plantas y un sótano, donde se encuentra el garaje y una bodega.De acuerdo con El País, en el residencial Valdelagua es común ver pasar ferraris de color amarillo y los últimos modelos de coches de lujo, y no puede entrar nadie que no esté autorizado por los residentes.El inmueble no pertenece a Peña Nieto, sino a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de caso 900 mil euros, según el registro de la propiedad.El dueño de esta constructora es un empresario que también entró en el negocio de la consultoría informática y se internacionalizó en mercados como el de Chile y México. El País buscó la versión del empresario, pero no respondió.Según el medio, la autorización de residencia y trabajo de Peña Nieto expira en octubre próximo.El País se puso en contacto con el despacho de abogados que gestionó el expediente del ex Presidente, pero la respuesta que recibió de una de sus integrantes fue: "No sé de qué me hablas".Tampoco recibió respuestas ni del que fuera vocero de su Gobierno ni de dos antiguos colaboradores.