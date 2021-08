Tienen las gaseras rehenes a clientes

Las mafias de comisionistas que controlan la distribución de gas LP dejan sin opción a miles de clientes cautivos en el Valle de México, a quienes venden cilindros ordeñados y sin kilos completos.Los usuarios buscan distintos recursos para evitar el fraude en la adquisición de combustible, pero los gaseros imponen su abuso.Despachan los tanques con hasta 43 por ciento menos del producto, como documentó MURAL en su edición de ayer, y lo hacen bajo el control de las zonas de reparto. Al no haber competencia ni vigilancia en la distribución en el último eslabón de la cadena, los despachadores tienen a su merced a los clientes.Consumidores compartieron testimonios sobre cómo intentar eludir a los comisionistas, aunque éstos siempre ganan al tener el control por colonias.Algunas medidas empleadas por los clientes son agitar los tanques después de recibir la carga, tomar videos o fotografías al momento en que se les despacha el combustible o exigir una credencial de elector a los despachadores.Sin embargo, coinciden, los distribuidores tienen el control al repartirse por zonas el negocio del suministro de gas.José Rodríguez, vecino de Ecatepec, demarcación colindante con San Juanico, admitió que ir directo a la gasera y evadir comisionistas no es sencillo. "Para evitar el despiste tienes que venir acompañado y en tu propio coche", explicó.El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que siempre ha existido la queja de que los llamados comisionistas de gas entregan menos producto en los cilindros, y que sería "mucha perversidad" que por el tope a los precios dieran la orden de no llenarlos por completo."Siempre ha habido esa queja de que el gas no alcanzaba para muchos días, eso siempre se ha padecido desgraciadamente. Entonces no es un asunto nuevo, no es que como se puso un precio máximo ahora se están cobrando a la mala no llenando los cilindros. De todas maneras vamos a seguir inspeccionando y se tiene que resolver este asunto", ofreció el Mandatario.Pese a las quejas en redes sociales contra gaseras por supuesto robo de producto en los cilindros de gas en la Metrópoli, la Profeco sólo ha recibido 26 quejas y una denuncia contra estos negocios en lo que va del año.En las redes son constantes los señalamientos donde reportan recibir tanques con menos producto. Por ejemplo, el cilindro de 30 kilos puede llegar a costar hasta 680 pesos, según el tope impuesto por la Comisión Reguladora de Energía, pero no rinde como uno lleno.Sin embargo las quejas se quedan ahí, pues según la Profeco, en Jalisco, de enero a la fecha sólo un consumidor ha presentado una denuncia contra la gasera, el 8 de agosto de 2021.Además, se han recibido 26 quejas contra gaseras, y la mayoría está en proceso de conciliación.Con información de: Iris Velázquez, Antonio Baranda y Karla Aguilera