'Todo lo tenemos que pagar'

Iris Velázquez

El intento fallido en el ciclo pasado

María José, madre de una alumna de la Secundaria Oficial Vespertina 249 "Constitución de 1917", reclama la falta de apoyo de autoridades, al aseverar que no existen recursos suficientes para costear la sanitización e insumos para las clases presenciales, además de que no hay agua y tienen problemas con el pago de luz."El Gobierno no apoyó en nada, o en casi nada, creo que mandaron solo una botellita de gel y dos cloros. Quieren que todo lo paguemos nosotros y pues no se ponen a pensar que muchos perdieron sus trabajos y se las están viendo bien difíciles. Nadie tiene dinero y todo lo tenemos que pagar, no hay manera que nuestros hijos vuelvan a la escuela, les digo que, bajo este abandono que está la escuela, no hay manera", advierte.Debido a estas condiciones de la escuela ubicada en la Colonia Constitución de 1917, mejor conocida como "El Risco" -debido a que está a lado de un peñasco alto-, a nombre de la Dirección Escolar y la Sociedad de Padres de Familia emitieron una carta a Nicanor Francisco Fernández Hidalgo, supervisor escolar de la Zona S049, para que se atiendan estas necesidades.A través de la misiva, le expresaron que los miembros de ese plantel no cuentan con la solvencia económica para sanitizar la escuela ni para la compra de los insumos necesarios para la reactivación de actividades en el colegio.Pidieron apoyo para comprar gel, jabón de manos, detergente, papel higiénico, toallas sanitarias, cubetas, escobas, jergas, material de señalización, termómetros, para la contratación y pago de conserjes "para garantizar las condiciones sanitarias requeridas para el acceso y permanencia seguros dentro de la institución"."Los sanitarios de alumnos correspondientes al turno vespertino tienen una fuga de agua que no se ha podido localizar y que genera que se filtre el agua hacia dos salones de la planta baja", expusieron."Muchos padres de familia están preocupados por los gastos que se van a generar por el regreso a clases presenciales en cuanto a los insumos de higiene personal que sus hijos debe de usar diariamente (cubrebocas, gel, sanitizante), transporte, refrigerio, e incluso de algunos útiles escolares, mencionando que en este momento no podrían solventarlos", le refirieron al supervisor.En el afán de recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento y abatir estragos acarreados por la pandemia, algunas escuelas abrieron sus puertas al final del ciclo escolar pasado.Pese a este intento, algunos salones lucieron vacíos, en algunos planteles sólo un alumno o alumna asistió. Otros tuvieron que cerrar por casos positivos o volvieron a casa porque los focos del semáforo epidemiológico cambiaron.En algunas entidades se les denominó "prueba piloto". A nivel nacional, el 7 de junio se dio el banderazo para la petición que semanas antes había externado de manera insistente el Presidente Andrés Manuel López Obrador: volver a las aulas.Las entidades donde reiniciaron clases presenciales por contar con semáforo en color verde fueron 15: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.Las previsiones para ese lunes fueron de un millón 631 mil 235 alumnas y alumnos en 24 mil 406 escuelas de nivel básico hasta superior que regresaban a la escuela, de acuerdo con los datos proporcionados por las entidades del País y la Ciudad de México.De las escuelas que abrieron para las clases presenciales, 21 mil 187 correspondían a Educación Básica; 2 mil 609 a Media Superior y 610 a Educación Superior.A la semana, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, indicó que sólo cerca de un millón asistieron en el País.Dos semanas más tarde, cuatro entidades tuvieron que regresar a las clases en línea debido a retrocesos en el semáforo epidemiológico. La Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz retornaron al amarillo. Destacó el caso de Tamaulipas, el riesgo de contagio escaló hasta el naranja.Durante su apertura, diversas entidades presentaron casos confirmados de Covid-19 por lo que tuvieron que cerrar.A esto se suman fallas y rezagos en libros de texto gratuito, y la modificación de un calendario escolar al que se sumaron 10 días.