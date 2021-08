Toma vuelo con EU la recuperación aérea

La crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 poco a poco se queda atrás, al menos para el tráfico aéreo entre México y Estados Unidos.En junio pasado, entre ambos países viajaron en avión más de 3 millones de pasajeros, 14 por ciento más que en el mismo mes de 2019, la cifra más elevada desde que inicio la pandemia, de acuerdo con las cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).Así, este mercado acumula su segundo mes consecutivo con recuperación a niveles prepandemia, ya que mayo de 2021, mostró un crecimiento de 13.3 por ciento.Del total de viajeros entre ambos países, 73.9 por ciento voló con alguna aerolínea estadounidense, entre ellas, American Airlines y Delta Airlines, mientras que 26.1 por ciento lo hizo con las líneas aéreas mexicanas como Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris.Este nivel de crecimiento obedece al avance en los programas de vacunación tanto en México como en Estados Unidos que ha detonado una mayor confianza para viajar en avión, consideró Marco Montañez, analista de Vector Casa de Bolsa.Además, dijo, el desempeño positivo de la economía del país vecino es otro factor determinante, ya que el ingreso económico de su población se ha fortalecido, lo que ha permitido que parte de ella realice más viajes de turismo.Explicó que la falta de restricciones en México para turistas extranjeros también impulsó este crecimiento en el tráfico aéreo, contrario a lo que ocurre en otros países, donde se mantienen cerradas las fronteras como medida para reducir los contagios de Covid-19.Fernando Gómez, analista de la industria de aviación, coincidió en que los viajes sin ninguna limitación por parte de autoridades sanitarias para turistas extranjeros ha beneficiado a este mercado."(Además), el turismo de vacunación de México hacia Estados Unidos sigue impulsando el mercado. De México siguen viajando por la segunda dosis", dijo.Gómez estimó que esta tendencia de crecimiento se mantendrá, aunque las restricciones vigentes para viajeros que van de México a Estados Unidos, como posibles cuarentenas, pueden provocar que sea menor.Montañez agregó que, hasta ahora, no hay registro de una posible afectación para la aviación por la tercera ola de contagios de Covid-19 en México.El incremento de pasajeros que viajaron entre ambas naciones ocurre en medio de la degradación de Categoría 1 a Categoría 2 de México en seguridad aérea, que se hizo oficial a finales de mayo pasado, tras una auditoría de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a la AFAC, donde detectó incumplimiento de normas mínimas en la materia.Esto implica que las líneas aéreas mexicanas no podrán abrir nuevas rutas, pero sí tendrán la posibilidad de reactivar las que hubieran operado en los 18 meses previos a la degradación.Dicha medida sí impactará en los siguientes meses a las aerolíneas mexicanas, ya que no podrán abrir nuevas rutas ante una demanda creciente, opinó recientemente Alejandro Cobián, socio de Flores, Olivares, Cobián Abogados & Consultores.