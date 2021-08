Toman lenguas originarias la tribuna

03 min 30 seg

Francisco Morales V.

Hora de publicación: 15:59 hrs.

Las palabras de 48 hablantes de lenguas indígenas que tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados, como una manifestación de dignidad y con demandas de justicia añejas, han sido reunidas en un solo libro que conmemora este acto inédito.El volumen, titulado Las lenguas toman la tribuna, presentado este jueves en San Lázaro, documenta los mensajes en 45 idiomas que fueron leídos cada martes en el recinto legislativo, al inicio de cada sesión, entre febrero de 2019 y febrero de 2020.Para Rubí Tsanda Huerta, poeta y activista de la lengua purépecha, el libro documenta un esfuerzo sin precedentes que debe seguir avanzando para atender las demandas de los pueblos originarios representados por los 48 participantes."No queremos que esta iniciativa quede como un 'bonito recuerdo más' o ignoren que este esfuerzo viene de una necesidad urgente por que tomen cartas en el asunto", declaró en purépecha."Ya fuimos escuchados, pero queremos recordarles, señoras diputadas y diputados que conforman esta Cámara, que cada uno de nosotros que estuvimos aquí fuimos portavoces de nuestros pueblos".En la presentación también se realizó un homenaje, con un minuto de aplausos, para Martha Sánchez Néstor, activista guerrerense y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, quien falleció el mes pasado y también fue partícipe de Las lenguas toman la tribuna.De acuerdo con el poeta nahua Mardonio Carballo, quien impulsó este esfuerzo desde la titularidad de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, en San Lázaro no se había escuchado una lengua indígena desde que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo uso de la tribuna."(En este libro) vamos a encontrar derechos legados, reclamos añejos visitados y revisitados por generaciones novísimas; tenemos hasta dos compañeras niñas que vinieron y subieron a la tribuna, y yo recuerdo que los máximos aplausos se los llevó una compañera náhuatl del municipio de Canoa, en Puebla", dijo Carballo."Así que me parece importante y me parece también justo recapitular y decir por qué las generaciones novísimas siguen haciendo los reclamos añejos de los pueblos indígenas; eso quiere decir que tenemos un pendiente como Estado, como Gobierno, y la Cámara de Diputados, donde se toman las decisiones que atañen y que, en algún sentido, afectan la vida de los pueblos indígenas de nuestro País, a nuestro parecer, tenía que abrir las puertas y, sobre todo, los oídos", concluyó.La iniciativa, llevada a cabo en 2019 como parte del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, implicó que se hiciera un acuerdo especial por parte de la mesa directiva del Congreso, como recordaron las diputadas Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, y Dulce María Sauri, actual presidenta de la Cámara."En este Palacio Legislativo, gracias a 'Las lenguas toman la tribuna', pudimos escuchar la voz y la presencia digna, firme, y multicolor de lo pluricultural y una palabra multilingüe que detalla los contextos, los problemas de nuestros pueblos y también iniciativas acerca de derechos humanos, educación, igualdad de género, economía, salud, ecología, dando testimonios propios de una riqueza cultural incalculable que, sin duda, recuerdan las dudas históricas del Estado Mexicano hacia nuestros pueblos originarios", declaró Juan Carlos.En su intervención, la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, señaló que la pérdida de hablantes de lenguas indígenas tiene como origen el racismo de años en México."¿Por qué se dejan de transmitir las lenguas entre generaciones? Por racismo, porque quien la habla fue discriminado en algún momento, porque quien la enseña fue discriminado en algún momento, entonces esto es, simplemente, dotar de derechos a quienes los viven y los deben de gozar", declaró.Las lenguas toman la tribuna estará disponible para descarga a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura.