Trae Arts Antiqua Danza de la Muerte

Danza de la Muerte

Rebeca Pérez Vega

05:00 hrs.

Los tiempos de emergencia deben servir para reflexionar sobre la finitud de la existencia. Es en esos momentos en los que el ser humano debe recordar la fragilidad de su condición y prepararse para la muerte.A mediados del siglo 14 la humanidad padeció una de las pandemias más mortíferas de su historia. La peste negra desoló a Europa y mató a miles de personas, pero en medio del sufrimiento e incertidumbre inspiró la creación en distintas disciplinas artísticas y nació el género "danza de la muerte", que ahora será evocado a través de un espectáculo con repertorio medieval inspirado en aquella pandemia."La Danza de la Muerte. Música en Tiempos de Peste", se presentará este 28 de agosto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, bajo la batuta de Eduardo Arámbula, fundador del grupo Ars Antiqua, especializado en la recuperación de música antigua."En este género en el que se personifica a la muerte como un esqueleto que va guiando una danza arrastrando a todos los estratos sociales, desde el más alto al más bajo, empezando por el Papa, los reyes, hasta el más humilde de los campesinos", relata Arámbula."La idea de esto era que el esqueleto guía una danza desenfrenada en la que se intenta representar el poder igualador de la muerte, en ese momento todos son iguales, se mueren sin llevarse nada, dejan los placeres de la vida y la idea no era asustar o sembrar terror sino hacer consciente que la hora de la muerte llegará en algún momento".En ese contexto, Arámbula decidió darle un sentido escénico a estos repertorios por lo invitó a colaborar a la bailarina Lola Lince y a la artista visual Lucía Maya.La idea de producir este espectáculo nació casi al inicio de la pandemia, en marzo de 2020.Los conciertos y ensayos pararon, pero la imaginación no, advierte Arámbula, quien decidió recuperar piezas del siglo 12 al 15 de España, Alemania e Italia, entre obras corales y plegarias."Yo le fui dando forma a un programa, reuní las partituras que ya tenía y me eché un clavado en internet para ver qué cosas podría encontrar sobre el tema, hallé un par de partituras que no tenía y reuní un programa que me pareció muy interesante y después invité a Lola Lince para bailar una pieza y a Lucía Maya para trabajar la parte visual."Lucía ha trabajado sobre el tema de la muerte en su obra, para este espectáculo hizo una mezcla de algunas de sus obras con imágenes de pinturas medievales, mezcló estas dos visiones y además les dio cierto movimiento, no será la proyección de un cuadro fijo sino de pinturas en movimiento", define Arámbula.El espectáculo contará con la participación del coro Escolania Gregoriana del Seminario del Señor San José de la Arquidiócesis de Guadalajara, así como con los integrantes de Arts Antiqua, desde el propio Arámbula, hasta Dolores González, Zuleyra Gámez, Omar y David Padilla, Hugo Gracián y Efra Moreno."La Danza de la Muerte. Música en Tiempos de Peste" se presentará el sábado 28 de agosto en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas (Periférico Norte 1695, en Los Belenes) con un par de funciones a las 19:30 y 21:15 horas. El cupo estará limitado a cerca de 400 personas por función y los boletos cuestan de 150 a 400 pesos y se pueden adquirir en conjuntosantander.com."A la sociedad europea de aquellos tiempos (siglo 14) le afectó tanto la pandemia como a nosotros en toda la convivencia social, religiosa, política, comercial, cultural, entonces los artistas empezaron a reflejar eso a través de distintas disciplinas".