Transfiere Hacienda a Sedena 2,850 mdp fuera de Presupuesto

Jorge Cano

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sin estar contemplados en el Presupuesto 2021, la Secretaría de Hacienda transfirió en el segundo trimestre 2 mil 850 millones de pesos a fideicomisos de la Secretaría de la Defensa.Con esto, el saldo de los fideicomisos de esta dependencia suman 67 mil 295 millones de pesos.En el primer trimestre, Hacienda había transferido 11 mil 337 millones de pesos a los fideicomisos, por el concepto de Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional, según datos de Transparencia Presupuestaria.Las transferencias por esta partida se incrementaron en 2 mil 450 millones de pesos en el segundo trimestre del año.Además, se creó una nueva partida para la Operación y Desarrollo de los Cuerpos de Seguridad de las Fuerzas Armadas, por la cual se transfirieron 396 millones de pesos a fideicomisos de la Sedena que no estaban contemplados.Estas transferencias pueden servir para aparentar un avance en proyectos de infraestructura, generar un fondo ante los posibles cambios en las elecciones intermedias o sopesar falta de planeación, explicó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa."En el mejor de los casos es un problema de planeación, de que no sabían las necesidades reales de recursos que necesitan mandar a fideicomisos."Otra es que quieran disimular subejercicios en programas de infraestructura o para prepararse para cambios en el Congreso", explicó.Al primer semestre, la inversión física en Seguridad Nacional acumula 18 mil millones de pesos, un avance de 81 por ciento frente al año pasado.No obstante, 13 mil 700 millones son aportaciones a fideicomisos, según datos de Hacienda y Transparencia Presupuestaria.Otro factor importante es que estas transferencias a fideicomisos no estaban aprobadas originalmente en el Presupuesto 2021."Hay poco respeto por parte del Ejecutivo respecto de lo que sucede en la Cámara. Creemos que tiene que ver con una falta de transparencia y falta de planeación."El Gobierno tiene incentivos a la hora de disimular salidas a fideicomisos que siempre han sido cuestionados por su opacidad", afirmó Mariana Campos.En total, en lo que va del año se han transferido a fideicomisos 52 mil 998 millones de pesos, es decir, 37 mil 355 millones de pesos adicionales a lo que estaba aprobado para el periodo, un alza de 239 por ciento.De este monto, 18 mil 782 millones de pesos son transferencias para la Secretaría de Salud, 14 mil 179 millones a la Defensa Nacional y 8 mil millones al ISSSTE.Estas aportaciones a fideicomisos pueden servir para disimular subejercicios o para generar un guardadito para vacunas, afirmó Campos.