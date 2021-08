TRAS BAMBALINAS / Paz Arela

BELLEZA Y DIVERSIDAD



Una de las buenas cosas que ha pasado últimamente en el mundo de la moda es la gran apertura del concepto de belleza y de la edad.



Todavía recuerdo que hace algunos años las modelos terminaban sus carreras como mucho a los 30 años y se exigía, también aquí en el País, que fueran altísimas, trigueñas o rubias y con físico europeo.



Hoy por hoy, la diversidad ha llegado a todas las razas, tallas, edades y géneros, que están convirtiendo a la moda en una plataforma que nos identifica a todas, cualquiera que sea nuestro físico.



Así, hay ejemplos claros, como Yalitza Aparicio; Nidhi Sunil, imagen de L´Oréal que viene de India; Amber Rowan, quien tiene alopecia; o Winnie Harlow, famosa modelo con vitiligo. Y claro, todas las hermosas modelos plus size que están arrasando, como la mexicana Joss Corona.



El concepto de belleza ha evolucionado, gracias a Dios, y ya no se trata simplemente de aspirar a un ideal estético e inalcanzable, sino de sentirnos aceptados y queridos, tal y como somos.



Ahora, también es cierto, muchas publicaciones, firmas y campañas se han colgado de este concepto para caer en extremos que a veces no se sienten tan sinceros, sino que son un arma para vender.







TEJIENDO 'MAÑANITAS'



¡Ay, sobrinos!, pues ya ven que luego algunos se burlaban de que me la paso tejiendo "mañanitas" desde hace años. Luego de que esta actividad se volvió tendencia gracias al clavadista británico Tom Daley, quien se ha dedicado a tejer con fines benéficos, hoy ha adquirido otro status. Mucha gente en la pandemia se ha convertido en fan.



Y lo mejor es que cada día más hombres se están sumando a esta actividad, que proporciona paz, tranquilidad y hasta genera serotonina... Se los digo por experiencia.



Esta actividad, que parece sencilla, requiere concentración y práctica, es compleja y estimula la creatividad... tanto así, que ya la llaman "el yoga del siglo 21".



Así que estoy seriamente pensando en realizar una competencia de prendas tejidas para ayudar a alguna asociación... ¿Qué tal les suena? ¿Se apuntarían?







LAS BOTAS QUE TODOS DESEAN



Pues la verdad yo ya había visto las botas vaqueras realizadas en León por Montserrat Messeguer, la joven diseñadora y directora del Fashion Group Mexico, y me habían encantado por su construcción y terminado a mano.



Así que me dio mucho gusto cuando vi que Dua Lipa, sí, la mismísima, puso una foto luciendo un par de este calzado combinado con un sencillo vestido veraniego.



Y a partir de allí, pues las ventas se han disparado, lo cual me da mucho gusto, ya que esta emprendedora se ha convertido en poco tiempo en una diseñadora con una gran confección y visión propia.



Acaba de brillar, por cierto, en los festejos por los XV años del MBFWMx en Puebla y está por irse a la Expo Dubai representando a México con una colección especial... Y, además, pronto contraerá matrimonio.



Así que yo desde aquí le mando muchas felicidades.







