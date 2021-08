Trastoca Covid a la enseñanza

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Covid-19 no solo trastocó la salud, también la educación está cambiando de tajo, dejando al descubierto las debilidades del sistema en Jalisco.De un día a otro los estudiantes y docentes dejaron las aulas y se enfrentaron a un sistema de educación virtual para el que no estaban preparados.La conectividad fue sinónimo de acceso a la educación. La brecha de la desigualdad fue mayor, no sólo entre el sistema público y privado, sino también entre comunidades donde no había acceso a Internet o televisión.Según un estudio realizado por Mexicanos Primero, el Covid-29 "expulsó" de la escuela al .2 por ciento de los alumnos de primaria; al 2.7, de secundaria y al 1.53 por ciento de educación media superior.El director de Educación Básica de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Pedro Díaz, admitió que no se ha logrado tener comunicación con 1.5 por ciento del alumnado.No obstante, ningún estudiante será reprobado y deberá presentarse al siguiente ciclo escolar al grado que le corresponde, donde será evaluado por su nuevo maestro.La educación a distancia provocó un retroceso en el aprendizaje. Mexicanos Primero reveló que 413 mil 905 estudiantes no demostraron avance alguno o, el que tuvieron, fue mínimo.La SEJ reconoció deficiencias en los conocimientos adquiridos, pero los calificó como no graves. En 2021 incrementó el número de alumnos que están en nivel óptimo en Lenguaje y Matemáticas.Mientras que en 2018 el 3.9 por ciento de los estudiantes estaba en el nivel máximo de rendimiento en Lenguaje, este año fue de 8.3; en Matemáticas pasó de 11.7 a 12.1.María Elena Chan, investigadora de la UdeG, señaló que el Covid-19 debe ser un parteaguas en el modelo educativo en el Estado para romper, de una vez por todas, con una enseñanza expositiva, donde el alumno recibe órdenes, pero no desarrolla otras habilidades."Será muy interesante ver qué aprendieron los niños y jóvenes en todo este tiempo, no dar por hecho de que llegan retrasados o temas de avance de contenido donde puede haber un rezago", comentó."Puede haber temas de aprendizaje como el fortalecer el que hicieran de manera independiente tareas, leer instrucciones que les mandaban por los diferentes medios y el apoyo que debieron haber tenido por parte de papás".El reto, dijo, es no volver al modelo de enseñanza donde el alumno hace lo que dice el maestro, sino agarrar lo que dejó el Covid-19 para evolucionar y formar educandos pensantes, con iniciativa y herramientas que los hagan ser más independientes.