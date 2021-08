'Trato de defender el arco de Chivas dignamente'

Citlalli Medina

Hora de publicación: 15:36 hrs.

Celeste Espino atraviesa su gran oportunidad para defender la portería de las Chivas femenil."Es un gusto, un sueño, un honor para mí defender los colores de Chivas y es una gran responsabilidad también, yo trato de disfrutarlo al máximo siempre y de defender el arco de Chivas dignamente", comentó Celeste en conferencia de prensa.La guardameta rojiblanca ha recibido la confianza de Édgar Mejía previamente, ha tenido buenas actuaciones desde el torneo anterior en el Clausura 2021 y actualmente en el torneo Grita México A21.Aunado a ello, se lesionó Blanca Félix la mano izquierda y tuvo que ser operada, situación que dejará a Espino con la responsabilidad de ser la portera titular de Chivas."Es una lástima que mi amiga Blanca se haya lesionado en estos momentos. Yo trabajo siempre, trato de mejorar cada día. Algo muy importante para mí es estar con un estado de ánimo muy bueno, pero aquí el que tiene la decisión es Édgar Mejía y su cuerpo técnico, pero yo siempre estoy lista"."No lo veo como presión, lo veo más como una responsabilidad, en diferentes partidos que he estado participando lo he manejado muy bien. Tengo mis objetivos claros para ser cada vez mejor portera y para seguirme ganando la confianza de mi equipo y del entrenador, que a final de cuentas, él es el que toma la decisión".En 11 encuentros disputados en la Liga MX Femenil, la arquera de 17 años no ha permitido goles en 7 partidos."Cada partido es ir agarrando experiencia y me ha servido muchísimo para crecer como futbolista y persona, estoy en un punto donde estoy agarrando mayor madurez, me siento feliz y a gusto, mi crecimiento de otros torneos a éste ha sido muy grande. Tengo en mente hacerlo cada vez más y verme mejor en cada partido", dijo Espino."Me siento muy contenta, estoy tratando de en todos los entrenamientos y partidos dar mi máximo. Estoy preparada para cualquier situación que se me presente dar lo mejor de mí y confío plenamente en mi equipo".La portera de las Rojiblancas habló sobre sus condiciones dentro y fuera del terreno de juego."Mis cualidades como futbolista es mi altura, es una gran ventaja que tengo como portera. He estado trabajando mucho en mi juego con los pies y el juego aéreo lo he estado mejorando y tengo muy buena comunicación con mi equipo. Como persona soy respetuosa y honesta, trato de hacer las cosas bien, soy muy prudente en todas mis acciones, trato de ser agradable con la gente y espero que también me vean así", señaló.