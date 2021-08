Triunfa Colombiamoda 2021; reactiva industria textil

Frida Celaya / Enviada

Los dos grandes eventos de Inexmoda se convirtieron en aceleradores de la reactivación económica segura en exportaciones para el sector". Flavia Santoro, presidenta de ProColombia

Tras permanecer poco más de un año en aislamiento total por la pandemia de Covid-19, Inexmoda , el instituto que se encarga de conectar todos los sectores de la moda en Colombia, decidió volver a los eventos y pasarelas presenciales con una edición especial de dos de sus ferias más importantes: Colombiatex + Colombiamoda.Esta fusión no sólo reactivó la economía, sino que también conectó las diferentes áreas de la industria y mostró las tendencias más importantes, tanto de esta como de la próxima temporada."Con la realización de Colombiatex + Colombiamoda 2021 queremos transmitir un mensaje de unión y esperanza, evidenciando que juntos podemos seguir adelante", dijo Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de Inexmoda.A pesar de que el evento se llevó a cabo de manera física, también contó con transmisiones digitales y un espacio web dedicado a conectar a expositores con compradores nacionales e internacionales.La feria se dividió en cuatro secciones: negocios, conocimiento, sustentabilidad y moda. En el eje de negocios, en cuanto a compras e inversiones, destacó la participación de países como Estados Unidos, México y Ecuador.Para expandir el conocimiento, Inexmoda trabajó con la agencia de educación Sapiencia para crear espacios de aprendizaje con expertos de países como Reino Unido, España, México, Perú, Bolivia y Argentina, al igual que con especialistas colombianos. Además, los visitantes, tanto físicos como virtuales tuvieron la oportunidad de participar en diferentes clases magistrales, talleres y asesorías para impulsar y hacer crecer su negocio.En cuanto a la sustentabilidad, empresas de textiles, de confección y de diseño compartieron innovaciones en maquinaria, procesos y técnicas para no dañar el medio ambiente. Las prácticas más destacables fueron la reducción de agua, el uso de energías e insumos no contaminantes, la producción y consumo responsable de la ropa.Finalmente, la moda triunfó con su Fashion Week, integrada por pasarelas presenciales y 'fashion films' en los que no sólo destacó la creatividad de los diseñadores, sino también las diferentes causas sociales con las que trabajan.El diseñador Diego Guarnizo , la Fundación Avon y las diseñadoras Annaiss Yucra, Cindy Castro y Paulina Anda crearon una pasarela para erradicar la violencia de género. Mientras que la creativa Manuela Álvarez trabajó con una comunidad de mujeres artesanas para impulsar y dar a conocer sus tradiciones.Para cerrar la edición, el diseñador Juan Pablo Socarrás y Coca-Cola presentaron una colaboración creada por mujeres de bajos recursos, a quienes se les capacitó y se les dio la oportunidad de generar un ingreso para sus familias. La colección fue elaborada con materiales hechos de residuos de botellas pet, demostrando que la moda puede co-crear con casi cualquier sector."Fueron tres días para evidenciar que el Sistema Moda está más vivo que nunca y que es una industria en ascenso gracias a la tenacidad de los empresarios que la lideran. Esta edición especial mostró la firme convicción de los empresarios por reunirse y buscar nuevas oportunidades, para intentarlo y continuar su senda de crecimiento y prosperidad", concluyó Botero Hoyos.