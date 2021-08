Triunfa tapatía en ballet a sus 12 años

03 min 30 seg

Rebeca Pérez Vega

Hora de publicación: 05:00 hrs.

María López Saldaña es ya un veterana de los escenarios. Aunque apenas tiene 12 años, la joven tapatía se ha dedicado al ballet desde que tenía cuatro años y su esfuerzo le ha dado resultados.Desde febrero, López Saldaña se mudó a Veracruz para hacer estudios profesionales de ballet en la academia En Pro del Talento Veracruzano (ProVer) y durante el segundo Concurso Internacional de Ballet La Superior 2021, se llevó el primer lugar de la categoría femenil para bailarinas de 12 a 13 años."Me acabo de adherir al programa profesional de ProVer, me mudé a Veracruz y estoy muy contenta y agradecida, porque muy pocas escuelas trabajan de manera presencial, al principio no pensé que fuera a ser tan pesado e intensivo, pero ha valido la pena todo el esfuerzo, cuando ves los resultados te das cuenta que lo vale", resalta la tapatía.Aunque este certamen es joven, tuvo en esta edición virtual, del 16 al 18 de julio, a una lista de reconocidos jurados: Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett, en Alemania, y codirectora artística de la Compañía Nacional de Danza; Julio Bocca, bailarín y coreógrafo argentino; Cuauhtémoc Nájera, Codirector Artístico de la Compañía Nacional de Danza y a los ex bailarines principales del American Ballet Theatre Susan Jaffe y José Manuel Carreño."Es impactante pensar en que esos maestros y jurados nos están corrigiendo y evaluando, es más difícil todavía en línea, porque pueden ver a detalle todas las correcciones, pero me da mucho gusto haber obtenido esos resultados", añade María.Desde que inició su trayectoria profesional, María suma ya más de 14 preseas de oro, plata y bronce en escenarios nacionales e internacionales, ha sido finalista del Young American Prix (YAGP) México 2019 y representante de ese concurso a nivel mundial, en Nueva York, en el que alguna vez compitió el también tapatío Isaac Hernández, ahora primer bailarín del English Nacional Ballet.María fue una de las cuatro ganadoras respaldadas por Pro del Talento Veracruzano. Esta academia, conformada como una asociación civil, hace una labor de fomento en torno al ballet y promueve el talento nacional. En la escuela, con base en Córdoba, Veracruz, se entrenan constantemente más de 60 niños y jóvenes, de diversos estados como Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Hidalgo, Coahuila, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro."Es una labor muy bonita, hemos tenido alumnos con mucho talento, hay muchos cambios positivos en los chicos, se desenvuelven, toman mucha seguridad sobre el escenario, en verdad es muy satisfactorio ver cómo se van desarrollando, cómo son mejores seres humanos y cómo se relacionan mejor", advierte Martha Sahagún, Directora del Programa Profesional de Ballet ProVer.Sahagún recuerda que en un inicio esta programa de formación era local, con estudiantes de Córdoba, pero poco a poco se ha ido extendiendo y ahora tiene alumnos de todo el País.De manera regular, los integrantes de ProVer acuden a competencias nacionales e internacionales y ahora algunos de ellos también se alzaron con victorias en el Concurso Internacional de Ballet La Superior 2021 como Mariana Martínez Segura (Coahuila), ganadora del primer lugar en la categoría 3 femenil (16-18 años); Aarón de Jesús Márquez (Veracruz) y Jesús Rivera Trosino (Veracruz), obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente en la categoría 3 varonil (16-18 años), recuerda Sahagún, impulsora del Festival Internacional de Danza de Córdoba y representante en México del Youth America Grand Prix.Además, tanto María como Aarón recibieron recientemente medalla de plata en en el Concurso Internacional para Jóvenes Estudiantes de Ballet de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, en Cuba."Ha sido complicado con la situación de la pandemia, porque tenemos que grabar nuestras coreografías en video, ha sido complicado, pero también muy divertido y muy emocionante", apunta Aarón, bailarín de 16 años, originario de Córdoba.