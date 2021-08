'Truena', otra vez, plataforma de citas para verificación

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 14:53 hrs.

Debido a la saturación para sacar cita y verificar el auto, la página "tronó".Aunque aparecen espacios disponibles para fechas cercanas, no se permite continuar con el trámite debido a que el horario "ya está ocupado".La disponibilidad dependerá del Centro de Verificación Vehicular que se seleccione.MURAL realizó un ejercicio para sacar cita en el verificentro de Enrique Díaz de León, pero el sistema permitió generar el espacio hasta después del 23 de septiembre. Previo a esta fecha, no es posible completar el trámite pese a que aparezcan horarios disponibles.En el centro de verificación que está en la Calle Tamaulipas, hay espacios después del 9 de septiembre.Estos dos verificentros son operados por el Gobierno del Estado, en conjunto tienen cuatro líneas de verificación. La capacidad de atención diaria es de poco más de 50 citas al día en cada uno.Donde hay más disponibilidad es en el centro de verificación ubicado en Tlaquepaque, en Carretera a Los Altos 1510, el cual es particular y cuenta con siete líneas, lo que le permite dar más de 200 citas diarias.Ahí, hay citas disponibles a partir de la segunda quincena de agosto.De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) se ha presentado una saturación de citas, además de haber ciudadanos que realizan el apartado de lugar, pero no ejecutan el pago.Ya se está trabajando para que, si no realizan el pago correspondiente, se libere el horario.La obligatoriedad de la verificación durante agosto y septiembre es para autos con placa terminación 7; aquellos con terminación 8, 9 y 0, que deberán someterse al control de emisiones de octubre a diciembre, ya pueden hacer la cita correspondiente.Desde la semana pasada el sistema impedía hacer citas con el argumento de que no había horarios disponibles.Ayer por la noche, después de las 23:00 horas, era posible apartar el lugar para la verificación incluso en fechas próximas, como el 5 de agosto, en cualquier centro, pero hoy, nuevamente el sistema empezó a tener fallas, dando opciones de espacios sin que estén disponibles.