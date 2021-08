Tuvo jefe de CIA reunión secreta con líder talibán

AFP

El director de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, William Burns, sostuvo una reunión confidencial el lunes en Kabul con el cofundador de los talibanes Abdul Ghani Baradar, informó este martes el diario The Washington Post.Se trata del encuentro de más alto nivel hasta el momento entre Estados Unidos y el régimen fundamentalista desde su regreso al poder.La decisión del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de enviar a Afganistán a Burns, con frecuencia presentado como su diplomático más experimentado, ilustra la gravedad de la crisis para su Administración, que está evacuando contra reloj a miles de estadounidenses y afganos.El mulá Abdul Ghani Baradar, quien encabezó la oficina política de los talibanes en Catar, es el nuevo hombre fuerte del régimen que ha tomado el poder en Kabul.Al ser contactado por la AFP, un portavoz de la CIA no confirmó la reunión, explicando que la agencia "nunca habla de los movimientos del director".El Washington Post no reveló el contenido de las conversaciones, pero es probable que giraran en torno al retraso de las evacuaciones del aeropuerto de la capital afgana, donde miles de personas aterrorizadas por el regreso de los islamistas esperan subirse a un avión para salir del país.Los estadounidenses intensifican este martes los esfuerzos de evacuación tras las advertencias de los talibanes de que no tolerarían más estas operaciones pasada una semana.Una cumbre virtual del G7 este martes tratará también el asunto.Diplomático de carrera, William Burns fue Embajador en Rusia y Jordania, y luego Subsecretario de Estado del ex Presidente Barack Obama.En ese entonces, encabezó un acercamiento a Irán con negociaciones secretas en 2011 y 2012 en Omán con este país, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.