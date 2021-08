Ualá: nace un nuevo unicornio latinoamericano

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 08:30 hrs.

Hace unos instantes en NYC 🤯 Esto sólo es el comienzo. ¡Gracias @Nasdaq! 🚀 pic.twitter.com/UVcLmkXKK7 — Ualá México (@uala_mx) August 13, 2021

La fintech argentina Ualá, que además de permitir transferir dinero y realizar compras, ofrece su propia tarjeta de débito, se convirtió hoy en unicornio al obtener una valuación de 2.4 mil millones de dólares.Esto ocurrió gracias al cierre de una ronda de inversión por 350 millones de dólares y el rápido crecimiento que ha tenido en el mercado mexicano a nueve meses de su llegada.Ualá, fundada en 2015, se suma al selecto grupo de poco más de 750 empresas unicornio a nivel mundial, valuadas en más de mil millones de dólares, en el que están las mexicanas Clip, Bitso, Casa de Bolsa GBM y Kavak."(La valuación) pasó de 900 millones a 2.4 mil millones de dólares, casi tres veces la valuación. (Esto se debe) al crecimiento, en la anterior ronda de inversión no habíamos lanzado en México, no teníamos todos los usuarios, ni tampoco teníamos esta velocidad de crecimiento."Vamos a usar esos 350 millones de dólares para continuar con el crecimiento en la región", dijo Pierpaolo Barbieri, CEO de la empresa, en entrevista.La ronda de inversión que llevó a la fintech a una valuación de unicornio fue liderada por el fondo japonés SoftBank, el fondo chino Tencent y por los fondos estadounidenses Soros Fund Management LLC, Goldman Sachs Asset Management y Ribbit Capital.Este levantamiento es el fondeo más grande para una empresa privada de origen argentino, aseguró Barbieri."El foco de la ronda va a ser para crecer en México, para lanzar nuevos negocios en México, para duplicar el tamaño del equipo en México y para seguir creciendo en Argentina, donde ya tenemos al 10 por ciento del país y al 25 por ciento de los argentinos y argentinas de entre 18 y 25 años."En México tenemos más de 200 mil tarjetas emitidas, es decir, tenemos más de 200 mil clientes, 70 por ciento de ellos fuera de la Ciudad de México y el Estado de México", agregó el director.Barbieri dijo ser un creyente de la competencia, pues entre más bancos y fintechs haya, se desarrollarán mejores productos para los clientes."Para nosotros ser o no unicornio es un tema semántico, nada cambia en una empresa mágicamente cuando cruzas el umbral de los mil millones de dólares de valuación."Lo que importa es tener el mejor equipo para tener el mejor producto y nuestro foco es la misión de Ualá es proveer los mejores servicios financieros de una manera inclusiva, transparente, abierta y revolucionaria en su innovación", señaló.