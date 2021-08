Un MBA en estos tiempos:

¿riesgo o beneficio?

03 min 30 seg

Staff Mural

"Las experiencias de nuestros egresados nos enriquecen e impulsan a seguir ofreciendo programas con la mejor calidad". EGADE Business School

Hora de publicación: 17:25 hrs.

Contar con un MBA es una base que impulsará tu carrera para escalar y destacar en la estructura empresarial, de manera regional, nacional e internacional.Para EGADE Business School, la escuela de posgrados en negocios del Tec de Monterrey, es muy importante que sus alumnos no solo estén preparados con educación vanguardista y de calidad, sino que cuenten con las herramientas y competencias apropiadas para liderar mejor su organización, idear nuevas estrategias o emprender ese negocio que se convertirá en el nuevo referente del entorno.Es por ello que estudiar el EGADE MBA o Master in Business Administration te dará gran ventaja competitiva, al perfeccionar tus habilidades de liderazgo eficiente con una formación directiva contextualizada para saber crear y ejecutar planes con una visión estratégica, pertinente de cara a los retos del futuro empresarial. ¡Y todo esto en Guadalajara!Para Rafael Martínez Cervantes, Gerente de Operaciones en Driscoll's, Arandas Jalisco, estudiar el EGADE MBA le ha permitido tomar decisiones mejor pensadas, con base en un análisis técnico de las finanzas, capacidad operativa de la compañía, áreas de oportunidad tecnológica y un análisis del entorno socioambiental y el contexto económico."Además me ayudó a liderar desde un estilo propio y auténtico, preocupándome genuinamente por los colaboradores, sin olvidarme de maximizar el desempeño y desarrollo profesional de cada uno", comenta.En tanto, Erika Morales Tello, Directora Regional Guadalajara de la empresa Engie y egresada del EGADE MBA Guadalajara, comparte cómo el networking que estableció durante su posgrado también fue clave para el desarrollo de su organización."El MBA me ayudó a ampliar mi red de contactos, conocer y colaborar con líderes en diferentes sectores y experiencias. Durante el MBA conocí una empresa de marketing que nos ayudó a implementar una estrategia de comunicación y mercadotecnia con el objetivo de incrementar la difusión de nuestros productos, así como aumentar las ventas", apunta.Para Erika, estudiar un MBA es una excelente oportunidad para intercambiar ideas y encontrar personas con intereses similares con quienes desarrollar negocios en el corto, mediano o largo plazo, lo cual representa crecimiento en todos los sentidos. "Considero que ayuda a impulsar nuestras ideas y proyectos tanto personales como profesionales".Saber reconocer las oportunidades y adaptar los modelos de negocio a los nuevos hábitos del mercado y generar soluciones para agilizar o implementar los procesos que más se adapten a nuestra realidad y la de tu empresa, representará crecimiento para cualquier industria en la que te desarrolles. Por esa razón, resulta esencial mantenerse actualizado y seguirse preparando en momentos tan cambiantes y críticos como los que vivimos.El MBA de EGADE Business School es el programa mejor posicionado en México y América Latina, y su innovador modelo ejecutivo no solo te ayudará a expandir tus horizontes y a desarrollar las competencias de un mundo hiperconectado y retador, "sino que te brindará una experiencia real para lograr tus metas del día a día en el ámbito laboral, aplicando los conocimientos, competencias y experiencias adquiridas en la compañía, desde una perspectiva de negocio sostenible a largo plazo", explica Rafael Martínez Cervantes.Sin duda, el EGADE MBA, el ecosistema de innovación y emprendimiento, la facultad de líderes académicos y empresariales y toda la comunidad de alumnos y exalumnos que conforman la Escuela de Posgrados en Negocios del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, representan una única y exclusiva experiencia de desarrollo profesional, emprendimiento y networking para todos aquellos perfiles que buscan impulsar su carrera y hacer la diferencia.