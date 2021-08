Un Rebaño a la deriva

02 min 00 seg

Citlalli Medina

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Grita México A21 se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Víctor Manuel Vucetich.Con 5 puntos de 15 posibles, sin una alineación base y luego del baile que le puso el León, las Chivas visitan mañana al Monterrey, en lo que podría ser el último partido del "Rey Midas" como su técnico.Vucetich ha empleado para este torneo a 26 futbolistas, además de que no ha repetido alineación en las 5 fechas disputadas, ya sea por convocatorias a Selección Nacional, lesiones o decisión propia.En 39 partidos dirigidos desde su llegada al Rebaño no ha utilizado el mismo 11 inicial en más de 3 jornadas en fila.Esta falta de acoplamiento fue criticada ayer por el director deportivo rojiblanco. Ricardo Peláez."Me genera muchísima impotencia ver cómo no podemos ganar en casa, me molesta ver cómo no podemos ser constantes en nuestro rendimiento, damos un partido bueno y dos malos, esto es realmente increíble. Sin embargo, estoy convencido de que este plantel tiene mucha calidad o la calidad suficiente para ser competitivo en el torneo. Ojo, estoy diciendo tenemos un buen plantel, no equipo, que es muy distinto."El cuerpo técnico está haciendo su parte, pero es claro que no nos está alcanzando y yo estoy haciendo la mía que es analizar y evaluar y ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar", comentó Peláez a Chivas TV.Es tanta la rotación en el Rebaño que ni sus capitanes tienen segura la titularidad. Jesús Molina ha tenidos participación en 2 de los 5 juegos; Isaac Brizuela ha ido a la banca en 3 ocasiones, mientras Jesús Sánchez pasó de portar la cinta en la Fecha 1 a ser suplente en la 2.La integración de los seleccionados olímpicos tampoco provocó un cambio en las Chivas.Jesús Angulo y Fernando Beltrán han sido de lo más rescatable, pero sin terminar por ser decisivos en el último toque, mientras que Alexis Vega y Uriel Antuna no tienen el mismo acompañamiento y esquema a favor que cuando jugaron en el Tri.La moneda está en el aire para Vucetich, cuyo próximo cambio podría ser... de residencia.