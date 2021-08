Un rival a modo para Chivas

02 min 00 seg

Citlalli Medina

Grita México A21 / J3

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las Chivas quieren su primer triunfo en el Estadio Akron ante un rival que sufre como visitante.El FC Juárez, del Ricardo Ferretti, llega como colero general del Grita México A21 y con 7 derrotas en fila fuera de su campo.Sin embargo, el Rebaño, que viene de ganarle al Puebla, no puede confiarse, ya que que el "Tuca" es un viejo lobo de mar, al igual que Víctor Manuel Vucetich, con quien registra 16 triunfos para cada uno y 14 empates en sus 46 duelos."Estamos muy bien en lo grupal, y en lo individual, tenemos que reforzar esos tres puntos que se sumaron en Puebla y hacer valer nuestra localía para darle esa alegría a nuestra afición, a nuestras familias, a nosotros mismos y continuar con un buen inicio del torneo. El primer partido lo perdimos, pero la intención es seguir sumando", comentó Alejandro Mayorga en Chivas TV."En la semana se ha trabajado buscando ese partido contra Juárez que sabemos que no va a ser nada fácil, tienen dos derrotas, pero sabemos la calidad de jugadores y entrenador que tienen. Nosotros tenemos que enfocarnos y reforzar los pequeños errores que tuvimos el partido pasado", añadió el lateral izquierdo.El historial de ambas escuadras en la Liga MX es favorable al Guadalajara con 3 victorias y una derrota.El "Rey Midas" podría volver a hacer cambios en su alineación con la inclusión de Mayorga e Isaac Brizuela al 11 inicial, además de que ya contará con el defensa Gilberto Sepúlveda, quien reportó en la semana con el equipo.Éste será el último duelo de las Chivas sin sus seleccionados olímpicos, por lo que "Vuce" espera que Alexis Vega, Uriel Antuna, "Canelo" Angulo y Fernando Beltrán lleguen motivados e inspirados luego de ganar el bronce en Tokio 2020.Chivas vs. FC Juárez17:00 hrs. / Afizzionados