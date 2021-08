Undiscovered: El LinkedIn del futbol

03 min 30 seg

Omar Fares

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Santiago Tejeda descubrió que en el futbol había una necesidad urgente: darle una plataforma a los jóvenes para mostrar su talento.El CEO y director general, de 29 años, desarrolló la plataforma Undiscovered, en la cual se suben perfiles de futbolistas con aptitudes para convertirse en profesionales.En el sitio, actualmente, hay 700 jugadores tanto de México, Estados Unidos y Japón."Es una empresa al día de hoy constituida en España que busca crear o ser una plataforma digital para poder conectar a toda la gente que le interesa descubrir talentos en el mundo del futbol. ¿Quiénes son? Jugadores, agentes, visores, clubes, equipos, agregando a los fanáticos."Undiscovered funciona como LinkedIn, se suben las fotos, videos e información relevantes de los jugadores. La plataforma está abierta a todo mundo como jugadores, clubes, agentes, y visores para que puedan interactuar y validar el talento. Creo que el futbol se está transformado a partir de los datos de estadísticas, y el enganchar a los fans que es algo que todavía está en pañales para conocer a otros equipos que no sean los 4 grandes (Chivas, América, Cruz Azul y Pumas)", comentó Tejeda.El empresario mexicano enfatiza y aclara que para los jugadores y fanáticos el uso del sitio es gratuito."El modelo de negocio es que yo por una parte traigo publicidad y patrocinio, y en la otra parte genero tráfico con los jugadores y los fanáticos. El fanático aparte que me trae más tráfico a la plataforma me ayuda a que mucho jugador que se sube a la plataforma se valide con los gustos del fanático. A ellos nunca les voy a cobrar, al fanático por traerme más gente a la plataforma, y al jugador porque nos dimos cuenta que ellos son los más necesitados y explotados, y que sin él no puedes tener este deporte."La manera de atraer patrocinadores es primero con un modelo que es gratuito para probarlo y después ya tiene un costo. Hoy tenemos una plataforma que está activa en el que los jugadores y los fans crean sus perfiles. Ahorita estamos en España que es donde todo empezó, y queremos expandirnos hacia Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, y posteriormente al resto del mundo", destacó.El equipo de trabajo de Undiscovered son 4 personas, distribuidos en México, en Colombia y en España, las cuales no son especialistas en futbol.La razón por la que eligió a su personal con dichas características, las explica Santiago Tejeda, el creador y director de la plataforma."No quise invitar a nadie que le gustara el futbol porque tienen sesgos de confirmación que no los deja salir de lo que se viene haciendo desde hace 70 años y creen que funciona, todos me decían que eso no va a funcionar", comentó Tejeda.El empresario ve cierto escepticismo a su concepto."Me han dicho que en el futbol ya todo está visto, sí y no, porque no todo lo que puedas ver necesariamente es lo mejor, porque en el futbol aplica la frase que la basura de uno es el tesoro de otro. Esto mañana puede ser tan grande que las visorias dejen de ser presenciales, o que tus filtros de visorias digitales sean tan robustos que tu visoria presencial sea exclusivamente buena o que no haya margen de error. Hace 11 años se lanzó Uber, tú platicabas de pedir un taxi con el celular y no con la mano, decían 'tremendo idiota', y esto es una locura o una genialidad".Por lo pronto, Undiscovered se enfoca exclusivamente en futbol."Mucha gente decía que la hiciera para todos los deportes o para todas las profesiones, pero el que mucho abarca poco aprieta."Vi la necesidad más latente fue en jugadores de futbol por ser el deporte más popular del planeta, y lo que me da la justificación de no cobrarle. Si después vemos que hay oportunidad para apoyar a jóvenes entrenadores o a otras profesiones bienvenidos", indicó.